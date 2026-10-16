Drama: una mujer criancera llevaba una semana sin poder alimentar a sus hijos y la Policía la salvó

Esposa de un criancero de 82 años y madre de 3 menores, quedó aislada una semana sin alimentos en plena meseta de Catán Lil. La Policía recorrió 12 kilómetros para salvarla.

Es la esposa de un productor rural de 82 años y madre de tres menores de 14, 12 y 10 años. No tenía ni el más mínimo alimento para darle a su familia. Estaban aislados por el temporal de lluvias y el barro en el Paraje La Pileta, a 10 kilómetros de Las Cortaderas, en plena meseta del Departamento Catán Lil. Una comisión de la Comisaría 31 de Las Coloradas los rescató del hambre.

Como buena familia del campo, se las habían ingeniado de mil maneras para poder subsistir. Sin embargo, llegó un momento en que todo se transformó en sumamente difícil. Hacía una semana que no comían.

La historia comenzó el miércoles a las 16, cuando un llamado desesperado llegó a oídos de la Comisaría 31 de Las Coloradas. Era una voz entrecortada que pedía auxilio desde el paraje La Pileta. No se sabía bien el motivo. Solo que una familia necesitaba asistencia y que estaba aislada.

Según relató a LM Neuquén el subcomisario Ángel Salazar, jefe de la unidad, en un primer momento una comisión se constituyó en el paraje Cortaderas para recabar más información. No se podía determinar la situación. Solo que había una familia que requería ayuda urgente.

Seis policías contra viento, barro y greda

Contra viento, barro, lluvia y mucha greda suelta, decidieron ingresar igual. Pese a las inclemencias del clima y el estado del camino vecinal, totalmente embarrado, un primer móvil se aventuró 12 kilómetros hacia adentro hasta La Pileta.

El cuadro que encontraron fue desgarrador. Una mujer criancera, esposa de un productor de 82 años, estaba con sus tres hijos menores de edad. Llevaba siete días sin alimentos y no podía salir a abastecerse. Estaba preocupada, desesperada, porque ya no tenía para darle de comer a sus criaturas.

A ese primer móvil se sumó otro. En total, seis efectivos de la Comisaría 31 lograron comprobar que el motivo de la alerta era la grave situación alimenticia que estaban pasando en la vivienda.

"Personal policial puso a disposición el recurso humano y automotriz para realizar las tareas pertinentes", afirmó Salazar. La sacaron del lugar, la llevaron hasta donde un familiar la aprovisionó de alimentos y luego colaboraron nuevamente ingresando con el móvil para devolverla a su puesto. La dejaron abastecida, con comida para sus hijos.

La vida que vale más que el capital

La odisea no termina ahí. Es que la vida en el campo es dificilísima, y más ahora con este fenómeno de El Niño que ha traído aparejados temporales de lluvia, desastre en los caminos y sobre todo desastre en los crianceros.

Justo coincidía con el tiempo de pariciones. Muchos han perdido ejemplares por el frío, por lo sorpresivo del temporal. Los crianceros muchas veces dejan hasta de lado su propia vida por poder conservar su capital, su único sustento. Llegan hasta extremos impensables para conservar sus animales.

En este caso, la policía cumplió un rol fundamental: abastecer, auxiliar y rescatar. Porque si no llegaban, el hambre seguía.

El mismo paraje donde la muerte ya había golpeado

Y hay un dato que estremece. Este operativo épico se concretó en el mismo paraje de referencia que hace pocos días fue noticia provincial por una tragedia.

Allí, en La Pileta, entre las comunidades Lof Cayupán y Paineo, murió el criancero fiscalero Ricardo Luna, de 59 años. El Hospital de Las Coloradas "Dr. Carlos Potente", la Comisaría 31, Brigada Rural y el EPEN recorrieron casi 100 km con barro, greda y neblina. Quedaron varados y recién a las 02:30 de la madrugada lograron salir con retroexcavadora. Pero ya era tarde.

Dos caras del interior profundo del Neuquén, en el mismo lugar. Una donde la muerte ganó. Otra donde la policía le ganó al temporal y al hambre.