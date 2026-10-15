Permitirá la derivación del agua en caso de crecidas extraordinarias del río Neuquén. La Provincia financiará el trabajo a través del Fondo Hídrico Provincial.

Neuquén avanza con el proyecto de un canal aliviador para afrontar crecidas extraordinarias en el Alto Valle y Vaca Muerta.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y de Emprendimientos Hidroeléctricos Sociedad del Estado Provincial (EMHIDRO S.E.P.), dio el primer paso para desarrollar el proyecto del Canal Aliviador Portezuelo Grande al publicar este martes, 13 de octubre, en Boletín Oficial el llamado a la Licitación Pública Nº 02/2026 para contratar la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS).

Contar con ese estudio permitirá evaluar los aspectos ambientales y sociales de la iniciativa que busca reforzar la seguridad del complejo Cerros Colorados–Portezuelo Grande mediante una vía alternativa para derivar caudales durante las crecidas extraordinarias del río Neuquén.

Avanzar con la obra es prioritario para la protección de las poblaciones de l Alto Valle de Neuquén y Río Negro , la actividad productiva y el desarrollo de Vaca Muerta .

Una obra prioritaria

El fortalecimiento de la seguridad del único complejo hidroeléctrico ubicado sobre el río Neuquén es una demanda pendiente desde hace casi dos décadas y tiene un antecedente judicial a favor de vecinos de la ciudad rionegrina de Cipolletti. El fallo judicial condenó al Estado nacional a estudiar distintas alternativas para encontrar una solución frente a las crecidas extraordinarias que puede registrar el río Neuquén.

Si bien la sentencia de la Corte Suprema de Justicia establece que la responsabilidad es exclusiva de la Nación, la provincia del Neuquén decidió dar el primer paso y financiar el estudio de impacto ambiental para darle celeridad al proyecto y poder avanzar así en una obra prioritaria para ambas provincias.

Cabe aclarar que el estudio de impacto ambiental a contratar mediante esta licitación evaluará los posibles efectos de la construcción de un canal derivador, no de una nueva represa.

Esta alternativa no será la solución definitiva, pero contribuirá a mitigar los riesgos que generan los eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes e intensos. Las crecidas de los últimos años muestran que la cuenca necesita respuestas complementarias, que combinen infraestructura nueva, mejor regulación de los caudales y planificación de largo plazo. Este proyecto es un paso concreto en esa dirección, mientras avanzan las demás soluciones estructurales que la región necesita.

Financiamiento provincial y coordinación institucional

El estudio será financiado a través del Fondo Hídrico Provincial, a cargo de la subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales. Por su parte, EMHIDRO tendrá a su cargo la contratación, la supervisión técnica y la tramitación de la correspondiente licencia ambiental, conforme a la legislación provincial vigente.

El acuerdo entre ambos organismos se apoya en las actas firmadas durante este año con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y busca dar continuidad a las gestiones necesarias para impulsar el proyecto.

NEUQUÉN DA UN PASO CLAVE PARA AVANZAR EN EL CANAL ALIVIADOR PARA EL RÍO NEUQUÉNLanzamos la Licitación para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental y Social del Canal Aliviador Portezuelo Grande, una vía alternativa para derivar el agua ante crecidas extraordinarias del río Neuquén.Es una obra esperada hace casi dos décadas. Damos el primer paso para cuidar a las familias del Alto Valle y la producción frente a eventos climáticos cada vez más intensos. Estamos dándose los pasos para hacer las obras que la provincia necesita y fueron relegadas durante años. — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) October 14, 2026

Sobre la licitación

Las empresas interesadas podrán consultar y descargar el pliego de la Licitación Pública Nº 02/2026 a través de la Plataforma de Compras Digitales de Neuquén (CO.DI.NEU.), disponible en www.contadurianeuquen.gob.ar/co-di-neu.

Las ofertas deberán presentarse exclusivamente por esa plataforma hasta el 13 de noviembre de 2026, a las 11, horario fijado para el acto de apertura, que se realizará en Diagonal Alvear 121, primer piso, ciudad de Neuquén.