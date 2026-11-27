Desde la cartera sanitaria provincial informaron que ya fueron activados los protocolos de vigilancia epidemiológica, control de foco y seguimiento.

El ministerio de Salud de la Provincia confirmó la identificación de un caso probable de sarampión de origen importado, correspondiente a una persona con antecedente de viaje a México, en un contexto regional con circulación viral y brotes en distintos países de Latinoamérica. La muestra analizada en Neuquén fue enviada al Laboratorio Nacional de Referencia de la Anlis "Dr. Carlos G. Malbrán" para su confirmación diagnóstica definitiva.

Frente a esta situación, las autoridades sanitarias llevaron un mensaje de tranquilidad a la población ya que los protocolos de vigilancia epidemiológica, control de foco y seguimiento ya están activos, y la provincia cuenta con stock suficiente de vacunas triple viral y coberturas por encima de la media nacional (99 % en primera dosis y 75 % en segunda dosis durante 2026).

El sarampión es una enfermedad viral, altamente contagiosa, que puede presentarse en todas las edades. Se transmite mediante gotas que se liberan por la nariz, boca, o garganta de una persona infectada.

El virus puede persistir en el aire o sobre superficies, siendo contagioso por dos horas. No existe ningún tratamiento antiviral específico contra el virus del sarampión, sin embargo, puede prevenirse con la vacunación.

Qué medidas se están aplicando

Para prevenir la transmisión secundaria y acercar la inmunización a los vecinos, el plan de respuesta sanitaria incluye:

Atención y control de foco : el paciente recibe seguimiento clínico por telemedicina y asistencia domiciliaria para evitar traslados innecesarios, mientras los equipos realizan identificación y seguimiento de contactos, búsqueda activa de casos y bloqueos vacunales según corresponda.

: el paciente recibe seguimiento clínico por telemedicina y asistencia domiciliaria para evitar traslados innecesarios, mientras los equipos realizan identificación y seguimiento de contactos, búsqueda activa de casos y bloqueos vacunales según corresponda. Suspensión preventiva : se dispuso la suspensión preventiva de actividades durante las próximas 72 horas en el área de influencia del caso probable (delimitada por Epidemiología y sujeta a evaluación sanitaria) para facilitar el trabajo de campo.

: se dispuso la suspensión preventiva de actividades durante las próximas 72 horas en el área de influencia del caso probable (delimitada por Epidemiología y sujeta a evaluación sanitaria) para facilitar el trabajo de campo. La Vacuneta en la calle : recorre distintos puntos de la ciudad de Neuquén para revisar y completar esquemas; comenzando este viernes 27 de noviembre.

: recorre distintos puntos de la ciudad de Neuquén para revisar y completar esquemas; comenzando este viernes 27 de noviembre. Centros de salud y vigilancia: se refuerza la vacunación en todos los centros de salud provinciales y se sensibiliza a los equipos del ámbito público y privado para detectar y notificar casos de manera temprana.

Recomendaciones y esquemas según la edad

Desde Salud recordaron que la vacunación es la principal herramienta de prevención y pidieron a la comunidad revisar los carnets y acudir a los canales oficiales para informarse. Si aparece fiebre y manchas en la piel, se recomienda usar barbijo y comunicarse previamente con el centro de salud antes de asistir para coordinar la atención.

El esquema indicado contra el sarampión según cada grupo es el siguiente:

Primera dosis: a los 12 meses de vida.

Segunda dosis: entre los 15 y 18 meses para quienes nacieron desde el 1 de julio de 2024; para niños y niñas nacidos antes de esa fecha, durante el año en que cumplen 5 años.

Adolescentes y adultos: acreditar dos dosis de vacuna con componente antisarampionoso aplicadas después del año de vida.

Personas nacidas antes de 1965: se consideran inmunes y no requieren vacunarse.

Viajes al exterior: ante la circulación del virus en distintos países del continente americano, se recomienda a las personas que tengan previsto viajar verificar y completar sus esquemas de vacunación, especialmente la dosis de la vacuna Triple Viral, que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas, para evitar la reintroducción del virus. Para ello, la cartera sanitaria recuerda que la comunidad puede acercarse a cualquier vacunatorio, incluso muchos centros de salud funcionan con horario extendido. Actualmente, 17 países de todo el continente americano registran más de 80.000 casos y se notificaron más de 50 muertes asociadas a esta enfermedad.

La Vacuneta en la calle, para completar esquemas

El dispositivo móvil de vacunación continuará recorriendo distintos puntos de la ciudad de Neuquén para facilitar el acceso a las vacunas del calendario: el lunes 30 de noviembre estará en el Monumento a San Martín; el martes 1 de diciembre en la Universidad, acompañando la actividad por el Día Mundial de la Respuesta al VIH; el miércoles 2 en la intersección de Novella y Godoy; el jueves 3 en el estacionamiento del Club Alta Barda; y el viernes 4 de diciembre cerrará la semana en la esquina de Mitre y Olascoaga.