La senadora neuquina de La Libertad Avanza convocó a dejar de lado la hipocresía y hablar sobre todas las adicciones y flagelos. ¿Qué dijo?

El alcohol, los cigarrillos, los trastornos alimenticios, los videojuegos y la pornografía formaron parte del discurso que pronunció la senadora neuquina Nadia Márquez para defender la ley de Ludopatía , que se aprobó este jueves por unanimidad en el Senado de la Nación. Sus dichos, en referencia a otros flagelos que padece la sociedad argentina, no tardaron en generar polémica.

La senadora de La Libertad Avanza tomó la palabra para expresar su respaldo a la normativa y se explayó sobre los motivos que la llevaron a votar en contra de una iniciativa similar en 2024, cuando era diputada nacional, y votar ahora por la positiva. Argumentó que que la situación cambió al no existir un dictamen alternativo de minoría, por lo que la decisión se redujo a "tómalo o déjalo".

Aunque votó a favor, consideró que la redacción tiene falencias técnicas y advirtió que una ley por sí sola no resolverá el problema de la adicción a los juegos de azar, que hoy afecta a los menores de edad y a sus familias.

"Una ley exitosa no es la que votamos los 72, es una ley que cumple el fin por el cual es creada. La sociedad va a pensar que con esta ley solucionamos todos los problemas y yo creo que no los vamos a solucionar", dijo y criticó a los que hablan de juego responsable o consumo social, a los que acusó de dar un mensaje contradictorio para los menores.

Sus frases más polémicas llegaron cuando la senadora se refirió a otros flagelos que afectan a la sociedad y en las que muchos dirigentes tienen una mirada más flexible. "No seamos seleccionadores o catadores de adicciones, porque parece que somos muy puritanos para alguans adicciones y bastante permisivos para otras", esgrimió.

Alcohol, videojuegos y pornografía, otros flagelos

"Nos rasgamos las vestiduras hoy por la ludopatía, pero el alcoholismo también es un flagelo, el cigarrillo también también es un flagelo, la marihuana que algunos tantos promueven también es un flagelo y es la puerta de entrada al consumo", advirtió.

Y fue más allá: "Los juegos sin apuestas también son un flagelo porque tenemos chicos que se pasan más de 10 horas frente a la pantalla".

También aseguró que hay otras adicciones en las que la sociedad tiene una mirada más permisiva o sobre la que no se pronuncia. "Hablemos de la adicción a la comida en niños y en adultos, hablemos de obesidad, que se lleva la vida de muchas personas, y es una enfermedad", dijo.

"Hablemos de bulimia y anorexia", agregó y convocó a "dejar de hablar de esos cuerpos perfectos, con mensajes que le llegan a los chicos y chicas adolescentes, que parece que tenemos que ser perfectos para ponerse una bikini o usar determinado tipo de ropa. Los jóvenes mueren por ello también y nadie dice nada".

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Para la senadora, el acceso indiscriminado de los niños y adolescentes a los dispositivos también abre otros frentes de riesgo. Entre ellos, mencionó el uso de tablets y celulares para el consumo de pornografía desde temprana edad.

"Hablemos de la adicción a la pornografía, que distorsiona realmente cuál es la verdadera concepción de la sexualidad que los chicos deben ir entendiendo y con la que deben desarrollarse", dijo.

Y agregó: "La pornografía la consumen con la misma tablet de la que hoy estamos poniéndonos mal, con el mismo celular y la misma computadora. Y termina en muchos casos siendo una adicción y termina siendo un problema de salud, porque el consumo de pornografía viene asociado a la masturbación y la masturbación es una de las principales tres causas de la eyaculación precoz".

Sebastián Fariña Petersen

"Con esa misma tablet, celular o computadora que hoy nos rasgamos la vestiduras, con eso mismo también consumen pornografía y muchos chicos son adictos", expresó.

Una crítica a la hipocresía

La senadora de Neuquén fundamentó su decisión de votar a favor de la ley y aclaró que no le interesaba "cuidar los bolsillos" de los empresarios que se enriquecen con los juegos de azar.

"Yo no me voy a dejar correr por esos discursos berretas de aquellos que no solamente han legalizado el juego en sus provincias, que hablaron de legalizar las drogas y después se escandalizan por los problemas que el consumo trae", afirmó.

"No me voy a prestar al juego de aquellos que eligieron permitir las apuestas en las provincias, que también las promueven y que también están usufructando del dinero que ingresa en las arcas provinciales", cerró.

La senadora apeló a ir más allá con la normativa aprobada este jueves en la Cámara Alta. Su discurso, que exhibió la doble vara que existe a la hora de hablar de adicciones, no tardó en generar polémica entre los que admiraron su posición franca frente a temas invisibilizados en el debate público y los que criticaron una mirada puritana que no se adapta a la realidad de sus votantes.