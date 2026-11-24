Un referente de San Martín de los Andes dejó LLA y se suma a Arriba Neuquén, los mileistas de La Neuquinidad. Sin nombrarla, apuntó contra Nadia Márquez.

Empiezan los primeros desertores de La Libertad Avanza en Neuquén. Un sector huele sangre y oportunidades y ya hay pases y abandonan parte del barco. Durante más de un año no se le escuchó nada y ahora Gabriel Gómez , uno de los referentes del partido de Javier Milei en la Zona Sur, pegó el portazo para sumarse a los libertarios de La Neuquinidad de Rolando Figueroa.

El profesor que estuvo a cargo de los armados de La Libertad Avanza en la zona sur de la provincia anunció en un video en redes que deja el partido violeta y vuelve a Arriba Neuquén , el sello que conducen la diputada Gisselle Stillger y Leandro López , candidato a intendente de la capital. El mismo sello en el que alguna vez Nadia Márquez fue diputada provincial, para pegar el portazo e irse con Milei.

Ahora las cosas se dan vuelta en este sector que banca al presidente y sus ideas, pero que también aprovecha para meterse en la interna libertaria a nivel nacional y fundamentalmente en Neuquén. Incluso algunos prefieren a Patricia Bullrich que a Milei.

Nadia Márquez, jefa de La Libertad Avanza Neuquén. Maria Isabel sanchez

"Seguramente a muchos de ustedes los he afiliado a La Libertad Avanza", arrancó Gómez en el mensaje, dirigido a "los amigos de la zona sur". Y enseguida explicó el motivo: "Lamentablemente, como todos sabemos, los valores por los cuales fundamos este espacio hoy ya no están en la conducción provincial".

No dio nombres, pero no hacía falta. La conducción provincial de LLA tiene una sola cara, y es la de la senadora Nadia Márquez.

La Libertad Avanza: de hacer silencio al portazo

Gómez fue durante años la referencia libertaria en la cordillera. Su base es San Martín de los Andes, y cuando el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona visitó la localidad en 2025, fue recibido por el referente de la zona cordillera Gabriel Gómez.

En el video contó que se había "llamado al silencio" por la decepción y que pensaba alejarse de la política. "Hoy he tomado una decisión. Vuelvo al origen, vuelvo al partido que prestó el sello a Milei cuando nadie daba dos mangos por nosotros", dijo.

La referencia tiene mucha historia. En 2023, antes de que LLA tuviera personería propia en Neuquén, Arriba Neuquén firmó acuerdo para adherir su boleta a la alianza La Libertad Avanza, y en esa lista Nadia Márquez encabezó la lista de Arriba Neuquén. Ese mismo año el partido había competido en las provinciales como colectora de Rolando Figueroa. Es decir, Gómez vuelve al sello que llevó a Márquez al Congreso, pero que hoy juega del lado del gobernador.

El objetivo ahora es la Legislatura de Neuquén. Para que ese espacio libertario que apoya Figueroa pueda llevar a Gisselle Stillger como diputada provincial, es decir, por una segundo mandato.

"Vamos a intentar llegar para poder llevar la voz del interior", afirmó, e invitó a acompañarlo "este 14 de febrero en la lista de diputados provinciales". Cerró con una frase que, sin destinatario explícito, suena a mensaje hacia adentro: "Vamos a tratar de demostrar que también se puede llegar sin trampa, con valores y con palabras".

El frente interno de Márquez

La salida de Gómez se produce en el peor momento para la conducción libertaria. Márquez descartó la posibilidad de una alianza electoral entre La Libertad Avanza y el espacio político del gobernador Rolando Figueroa, pero el partido todavía no tiene candidato para enfrentarlo.

El congreso partidario que debía definir el rumbo debía realizarse un lunes, pero quedó en suspenso. Finalmente, la fuerza se reunió el viernes pasado, por exigencia judicial, pero sigue sin definir candidatos. Antes, el Consejo Provincial había firmado una resolución que autoriza a las autoridades partidarias a negociar frentes, alianzas y acuerdos con otros espacios políticos.

A eso se suma la situación personal de la senadora. Será difícil que se produzca una candidatura a gobernadora por la aplicación de la ley provincial de Ficha Limpia, que contempla restricciones para quienes hayan recibido una suspensión del juicio a prueba, beneficio al que Márquez accedió en una causa iniciada en 2013 y en la que fue sobreseída en 2016. Ficha Limpia, más allá del debate, tiene "requisitos" para los candidatos. Mientras tanto, su nombre también suena en la interna nacional: se anotó para acompañar a Milei como vicepresidenta.

Una sangría que viene de lejos

Gómez no es el primero en irse. La diputada Brenda Buchiniz se alejó y armó su propio espacio, Cumplir, sumando figuras que se caen del PRO y La Libertad Avanza. Y desde Fuerza Libertaria, el concejal capitalino Joaquín Eguía fue más directo: "Me encantaría acordar con La Libertad Avanza, pero mi límite es Nadia Márquez".

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Ahora el goteo llega a Arriba Neuquén, el partido que en la capital ya sumó a la concejala Denisse Stillger para respaldar a López y que, según dirigentes consultados, estaría recibiendo a más libertarios desencantados.

En tiempos políticos extraños en Neuquén, se empieza a reorganizar el sector libertario. Los que fundaron LLA en la provincia terminan en la vereda del gobernador al que el partido de Milei dice enfrentar.