El felino fue grabado por cámaras de seguridad en el norte de Estambul. Las autoridades desplegaron drones y visores térmicos para capturarlo con vida.

Las autoridades de Turquía ordenaron encerrar a los vecinos en sus casas como medida de precaución tras la aparición de un león suelto por las calles de un barrio residencial de la ciudad de Estambul . La medida se tomó después de que los equipos de rescate fracasaran en su intento de sedar al animal con un dardo tranquilizante.

El ejemplar fue captado por cámaras de seguridad alrededor de las 18 del domingo mientras merodeaba por el vecindario de Uskumruköy, perteneciente al distrito de Saryer, en el norte de una de las ciudades turcas más importantes.

Durante la madrugada del lunes, los rescatistas lograron ubicar al felino (algunas versiones indican que es una hembra) en una zona boscosa cercana a Uskumruköy mediante drones y dispositivos de visión termográfica , y le dispararon el dardo sedante, pero fallaron .

Tras esa maniobra frustrada, el animal volvió a desaparecer de los sensores térmicos aprovechando la oscuridad y sus rápidos desplazamientos.

Kuzey Ormanlar'nda bir aslann ne ii var?



Yaban hayvanlarn doal yaam alanlarndan koparp villalarda esaret altnda tutmak suçtur!



Saryer Uskumruköy'de görülen aslann nerede, kimler tarafndan ve hangi koullarda esaret altnda tutulduu derhal ortaya çkarlmaldr.… pic.twitter.com/wlBLL1mjcu — Kuzey Ormanlar Savunmas (@kuzeyormanlari) November 23, 2026

De acuerdo con la información proporcionada por la Oficina del Gobernador de Estambul y la cadena local NTV, la presencia del ejemplar motivó un rastrillaje nocturno integrado por efectivos de la gendarmería, la policía municipal, veterinarios y personal de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza y Parques Nacionales de Turquía, que hacia la mañana del lunes acumulaba alrededor de 12 horas sin concretar la captura.

En un comunicado oficial, la Oficina del Gobernador de Estambul confirmó que se delimitó el sector donde se desplazaba el animal y subrayó que se empleaban "todos los medios posibles para capturarlo con vida".

"Se cruzó de repente": el relato del vecino que dio el alerta

El residente local Arda Koç, quien notificó a las fuerzas de seguridad luego de encontrarse con el león en la vía pública, relató al diario Hürriyet que había salido a recorrer las calles en su automóvil tras escuchar versiones sobre su presencia en un área muy transitada.

Las autoridades ubicaron al felino gracias a cámaras térmicas en la ciudad, pero luego le perdieron el rastro.

"Mientras conducía, se cruzó de repente delante de mi coche. Al principio me asusté y avisé de inmediato a la gendarmería; cinco minutos después ya estábamos en el punto donde lo habían visto por última vez", explicó Koç.

Posteriormente, los agentes de la estación de la Gendarmería de Zekeriyaköy revisaron los videos y notificaron cerca de las 21 a los especialistas en vida silvestre.

"Un león domesticado": la hipótesis oficial y el pedido a los habitantes de la ciudad

El alcalde de Saryer, Mustafa Oktay Aksu, señaló a la emisora CNN Türk que el terreno ofrecía un entorno favorable para el desplazamiento constante del animal, aunque planteó la posibilidad de que haya sido criado en cautiverio debido a su comportamiento frente a aves de corral.

"Pasa cerca de las gallinas, pero no les hace daño. Creo que es un león domesticado. Seguimos trabajando para encontrarlo y pedimos a los vecinos que no salgan de sus casas, tanto para protegerse como para no obstaculizar el operativo", expresó el funcionario.

La búsqueda del león continuaba este lunes por la mañana en Estambul, Turquía.

En paralelo, la jefa vecinal de Uskumruköy, eyda Üst, reiteró el lunes la advertencia a la población para que evitara acercarse al felino y cumpliera con las indicaciones oficiales mientras se sumaban equipos de apoyo al rastrillaje.

Aunque la legislación de Turquía prohíbe la tenencia particular de fauna silvestre, las autoridades no habían identificado al propietario del ejemplar ni determinado cómo llegó a la zona residencial.