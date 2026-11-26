Los ciberdelincuentes encontraron en la inteligencia artificial una nueva herramienta para engañar a sus víctimas. Cómo funciona y cómo prevenirlo.

Nuevas estafas con voces clonadas y rostros falsos: cómo cuidarse de esta ciberdelicuencia que tiene al mundo en alerta

Así como la inteligencia artificial se volvió clave ayudando en la vida diaria de millones de personas, en las manos equivocadas también se convirtió en una herramienta sofisticada para las estafas virtuales , permitiendo a los ciberdelincuentes clonar voces , manipular videos y generar rostros falsos para engañar a sus víctimas.

De acuerdo a los especialistas en identidad digital y ciberseguridad que participaron de la reciente Semana Internacional de Concientización sobre el Fraude , la IA redujo la barrera para cometer delitos . Además, estas nuevas modalidades no solo afectan a las personas, sino que también representan un desafío para las entidades financieras , que en los últimos años se vieron obligadas a profundizar sus medidas de seguridad.

Según datos citados por la compañía especializada en identidad digital Jumio, más del 50% del fraude actual está vinculado al uso de inteligencia artificial, mientras que el 92% de las instituciones financieras encuestadas señaló que los delincuentes utilizan IA generativa.

Estas herramientas permiten imitar voces, modificar imágenes, recrear expresiones faciales y producir contenidos que pueden utilizarse para engañar a familiares, empleados, clientes o representantes de entidades bancarias.

Los ciberdelincuentes utilizan IA para perfeccionar sus estafas.

Hugo Díaz, CEO de Autentikar y especialista en identidad digital, afirmó que “ver y escuchar a una persona ya no debería ser, por sí solo, una prueba suficiente para autorizar una operación sensible” “En el caso de la voz, un fragmento breve puede ser suficiente para generar una imitación reconocible. Una entrevista, un video o una publicación con voz pueden aportar material. Para el rostro, tampoco existe un mínimo universal de fotos o minutos de video”, precisó en diálogo con el diario Página/12.

Cómo funciona la clonación de voz para hacer una estafa por teléfono

Una de las modalidades más utilizadas por los ciberdelincuentes es la clonación de voces, una tecnología que permite recrear el sonido de una persona a partir de muestras de audio. A través de diversas herramientas, los estafadores generan mensajes que imitan el tono, la pronunciación y las características vocales de alguien conocido.

Los estafadores pueden clonar la voz de un conocido para realizar una estafa.

El material necesario para producir estas imitaciones puede encontrarse en publicaciones de redes sociales, videos, entrevistas o grabaciones compartidas públicamente. “Con herramientas como ElevenLabs, por ejemplo, es técnicamente posible clonar una voz a partir de apenas 10 o 15 segundos de audio”, le señaló al mismo medio Elisandro Santos, especialista en inteligencia artificial.

El engaño suele comenzar con una llamada de un supuesto hijo, pareja, amigo o familiar que afirma atravesar una emergencia. La voz parece auténtica y el mensaje suele estar diseñado para generar miedo, preocupación o desesperación. Los especialistas recomiendan no confiar únicamente en la voz y, ante un pedido de dinero, lo más seguro es interrumpir la comunicación y verificar la situación por otro medio.

Cómo evitar caer en estafas con voces clonadas y videos falsos

Frente al crecimiento de estas modalidades, se recomienda adoptar hábitos de prevención que permitan comprobar la autenticidad de los pedidos, especialmente cuando involucran dinero, claves, códigos de seguridad o datos personales.

Los especialistas recomiendan tomar medidas para prevenir los ciberdelitos.

Las principales recomendaciones son: