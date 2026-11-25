El episodio ocurrió durante la madrugada de este miércoles, cuando un domo del sistema de monitoreo urbano captó a dos hombres dañando una pared exterior y activó un operativo en la zona.

Un hombre fue demorado durante la madrugada de este miércoles sospechado de intentar ingresar a una obra en construcción en la capital neuquina y ocasionar daños en una de sus paredes exteriores, tras un procedimiento que combinó el seguimiento por cámaras de seguridad y el patrullaje preventivo en la vía pública.

De acuerdo con la información oficial, el episodio se registró en las primeras horas de la jornada y fue advertido por la División Centro de Monitoreo Urbano . Una operadora que observaba las imágenes transmitidas por un domo instalado en la intersección de las calles Rivadavia y Buenos Aires detectó la presencia de dos hombres que procuraban acceder al predio en obra, al tiempo que provocaban deterioros en su estructura perimetral.

A partir de esa observación en tiempo real, desde el centro de control se emitió un alerta inmediato para que los móviles y efectivos que realizaban recorridas en el sector acudieran al lugar. La rapidez en la comunicación resultó clave para intentar interceptar a los involucrados antes de que lograran escapar del área.

Sin embargo, al notar la cercanía y la presencia de los uniformados, los dos sospechosos emprendieron la fuga a pie, dispersándose por las inmediaciones. Con los datos físicos y de vestimenta aportados desde el monitoreo, sumados al despliegue de los equipos en calle, se organizó un rastrillaje en las cuadras cercanas.

Como resultado de ese operativo, personal de la Comisaría Primera logró ubicar e interceptar a uno de los hombres en las inmediaciones de las calles Independencia y Buenos Aires. En paralelo, los efectivos acudieron a la obra en construcción para verificar lo sucedido y constatar los daños registrados en la pared exterior del inmueble.

Tras realizar las primeras comprobaciones en el lugar del hecho, los policías procedieron a demorar al sospechoso y lo trasladaron a la sede policial correspondiente, quedando vinculado a las actuaciones por su presunta participación en el episodio.

Las diligencias de rigor quedaron a cargo de la dependencia interviniente para avanzar en el esclarecimiento completo de lo ocurrido y determinar la situación del segundo individuo, quien logró escapar durante la madrugada.

Recuperaron en Neuquén una moto que tenía pedido de secuestro por robo

Efectivos policiales recuperaron una motocicleta que registraba un pedido de secuestro vigente y demoraron a su conductor durante un procedimiento realizado en la mañana del martes 24 de noviembre, tras advertir que el vehículo circulaba sin chapa patente.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 10.30, cuando personal perteneciente a la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 18° desarrollaba tareas de prevención en inmediaciones de la intersección de las calles Pedro Genco y Garrido, en Neuquén. En ese sector, los uniformados observaron a un hombre que se desplazaba a bordo de una motocicleta que no exhibía el dominio correspondiente a la vista.

La ausencia de la patente motivó que los agentes decidieran intervenir de inmediato para verificar la situación del rodado y de quien lo conducía. Tras darle la voz de alto e interceptar el paso de la motocicleta, los efectivos procedieron a identificar al conductor y a solicitar los datos registrales del vehículo con el fin de comprobar su procedencia y estado legal.

Al cursar la información y chequear los registros correspondientes, el personal policial constató que el rodado era una motocicleta marca Honda XR 150 sobre la cual pesaba un pedido de secuestro activo. Según se precisó, la medida había sido dispuesta en el marco de una causa judicial iniciada por la Fiscalía de Robos y Hurtos.

Ante la confirmación de que el vehículo estaba requerido por la Justicia, los uniformados dieron continuidad al protocolo previsto para este tipo de intervenciones. Como resultado del procedimiento, se dispuso tanto la demora del hombre que circulaba en el rodado como el formal secuestro de la motocicleta para resguardar los elementos de interés en la investigación.