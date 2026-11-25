Ocurrió el martes por la noche en Avenida Argentina y San Martín. Fue denunciado por un transeúnte que vio la situación.

El procedimiento tuvo lugar en la zona de la Avenida Argentina, a la altura de la calle San Martín.

Un momento de máxima tensión se vivió el martes por la noche en pleno centro de la capital neuquina cuando efectivos policiales detuvieron a un hombre que circulaba armado por la calle . El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 21.45 en la zona de la Avenida Argentina , a la altura de la calle San Martín, un sector habitualmente muy transitado por vecinos y comerciantes, incluso en horario nocturno.

Fuentes policiales informaron que la intervención se originó a pocos metros del lugar, en la intersección de Avenida Argentina y calle Roca , donde personal perteneciente a la División Operativa DEMOSE se encontraba cumpliendo tareas de prevención en un puesto fijo de cobertura.

En esas circunstancias, los uniformados fueron abordados de manera urgente por un vecino, quien advirtió que un hombre le había exhibido un aparente arma de fuego mientras se encontraba en las inmediaciones de calle San Martín.

Con las características aportadas por el denunciante, los efectivos policiales se desplazaron rápidamente hacia el bulevar señalado para interceptar al sospechoso antes de que pudiera darse a la fuga o poner en riesgo a terceros. Una vez ubicado en el sector, los agentes procedieron a identificarlo en la vía pública.

Durante el palpado preventivo de seguridad realizado por los policías, se produjo el hallazgo clave que confirmó la denuncia: entre las prendas del hombre se deslizó y cayó al suelo un elemento con características similares a un arma de fuego.

Ante la peligrosidad de la situación, el personal actuante adoptó de inmediato el protocolo y las medidas de seguridad correspondientes para asegurar el perímetro, neutralizar cualquier amenaza y resguardar tanto su propia integridad como la de los transeúntes que circulaban por el centro.

Tras reducir al hombre, se dio intervención a los efectivos de la Comisaría Primera de Neuquén por razones de jurisdicción. El sospechoso fue trasladado a la sede policial en calidad de demorado, quedando a disposición de la Justicia.

En tanto, se iniciaron las diligencias de rigor y las pericias correspondientes sobre el elemento secuestrado para determinar su aptitud para el disparo, establecer si se trata de un arma de fuego real o una réplica, y esclarecer los motivos por los cuales el sujeto la exhibía en plena calle, a la vista de todos.

Un robo a punta de pistola terminó con tres demorados

Un robo cometido bajo amenazas con un arma de fuego durante la madrugada del domingo 22 de noviembre tuvo un rápido desenlace policial en Neuquén. Tres personas fueron demoradas, un automóvil quedó secuestrado y la Policía recuperó los elementos que le habían sustraído a la víctima. Además, durante el procedimiento se encontró una réplica de pistola calibre 9 milímetros.

El hecho ocurrió en una plaza ubicada en la intersección de las calles Huemul y Raqui, en el barrio Mercantiles. Según la denuncia, un hombre fue abordado por un sujeto que descendió de un Fiat Uno blanco y lo amenazó con un arma de fuego para exigirle sus pertenencias.

El asaltante le robó una mochila negra con bolsillos rojos que contenía una tablet Samsung, un celular de la misma marca, las llaves de su vivienda y otros efectos personales. La víctima también advirtió que dentro del vehículo había una mujer sentada.

Después del robo, los sospechosos subieron nuevamente al automóvil y escaparon en dirección Sur. El damnificado se dirigió a la Comisaría Cuarta, donde relató lo sucedido y aportó las características del vehículo.

En el automóvil viajaban tres personas: dos hombres de 43 y 33 años y una mujer de 38. Todos fueron identificados y demorados. De acuerdo con la información policial, son residentes de Neuquén.