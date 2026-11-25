Comenzaron las audiencias para definir la pena de Alejandro Comisso, hallado culpable de 14 estafas inmobiliarias en Neuquén a través de la firma Compac Viviendas.

Les vendió el sueño de la casa propia, se quedó con sus ahorros y ahora piden cárcel efectiva

Con el desgarrador testimonio de las familias damnificadas, comenzó en Neuquén el juicio de cesura para determinar la pena que deberá cumplir Alejandro Comisso , quien en mayo pasado fue declarado penalmente responsable por haber cometido 14 estafas inmobiliarias a través de la firma Compac Viviendas .

Durante la apertura del debate, el Ministerio Público Fiscal anticipó que solicitará una condena de prisión de cumplimiento efectivo debido a la magnitud del perjuicio provocado.

El fiscal del caso Juan Narvaez , la asistente letrada Agustina Jara y la agente Aylynne Mora Marcos sostuvieron que durante estas audiencias b uscará acreditar como circunstancias agravantes la naturaleza de las maniobras fraudulentas , los medios empleados para engañar a los clientes y, fundamentalmente, la enorme extensión del daño causado a las víctimas.

Asimismo, Narvaez explicó que procurarán actualizar el monto del perjuicio económico mediante una pericia contable y demostrar cómo la pérdida de esos fondos frustró de manera irreversible los proyectos de vida para los cuales habían sido ahorrados.

A lo largo de la primera jornada, las víctimas de la estafa comenzaron a pasar frente a los jueces para relatar en primera persona el calvario económico y emocional que atravesaron. Una pareja contó que perdió todos los ahorros que había reunido con esfuerzo para levantar su primera casa en Centenario y lamentó que, al día de hoy, siguen pagando un crédito bancario que habían solicitado exclusivamente para financiar esa obra inexistente.

Otros damnificados detallaron que el engaño les impidió concretar las viviendas que habían planificado para su etapa de jubilación o para asegurar el futuro de sus hijos. En varios casos, la estafa los obligó a endeudarse con nuevos préstamos, pedir ayuda económica a familiares o incluso malvender terrenos y propiedades para poder cubrir las pérdidas. Una de las víctimas sintetizó el impacto humano de la defraudación con una frase contundente ante el tribunal: “Nos robó el tiempo”.

El pasado 22 de mayo, Comisso había sido declarado culpable por 14 hechos de estafa genérica en concurso real,11 de ellos en carácter de coautor junto a su hermano, y los tres restantes como autor único. Según se probó en el juicio de responsabilidad, las maniobras delictivas se extendieron entre el 1 de noviembre de 2019 y el 9 de septiembre de 2022, período en el cual la empresa firmó contratos de construcción y cobró cuantiosas sumas de dinero en concepto de anticipos y cuotas mensuales, pero las casas jamás se construyeron o apenas registraron avances mínimos.

En esa misma causa, su hermano ya recibió una condena de 3 años de prisión en suspenso por 11 hechos.

Mientras que la querella acompañó el criterio fiscal y confirmó que también exigirá cárcel efectiva, la defensa de Comisso cuestionó la valoración de las secuelas expuestas por los acusadores y adelantó que pedirá una pena de ejecución condicional para evitar que vaya tras las rejas.

El debate continuará este miércoles con más testigos —incluyendo declaraciones por videoconferencia desde Zapala y de una persona vinculada al entorno familiar del condenado- antes de dar paso a los alegatos finales.