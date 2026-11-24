El auto dio nueve tumbos y los dos ocupantes salieron despedidos. El otro joven, de 18 años, sufrió lesiones y recibió atención médica.

Un violento accidente ocurrido en una ruta de la región terminó con la muerte de un joven de 19 años, quien sufrió heridas de extrema gravedad luego de que el vehículo en el que viajaba protagonizara un vuelco. Pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció pocas horas después del impacto. El otro ocupante logró sobrevivir.

El siniestro se produjo durante la madrugada de este viernes sobre la Ruta Provincial 6 , en jurisdicción de Rincón de los Sauces . De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, el automóvil perdió el control y dio varios tumbos hasta quedar detenido a un costado de la calzada. Como consecuencia de la violencia del impacto, los dos jóvenes salieron despedidos del habitáculo.

La víctima fatal fue trasladada de urgencia al hospital local, donde recibió asistencia médica. Sin embargo, la gravedad de las lesiones que presentaba hizo que su estado fuera crítico y, alrededor de las 4 de la madrugada, las autoridades tomaron conocimiento de su fallecimiento.

Tras la realización de la autopsia, la Policía confirmó que el joven fallecido era Alan Nahuel Carrasco, de 19 años. La Municipalidad de Rincón de los Sauces difundió un mensaje de acompañamiento a sus familiares y allegados y confirmó que la despedida.

El auto dio nueve tumbos y los dos ocupantes salieron despedidos

El subcomisario Pascual Lara brindó detalles del procedimiento y precisó que el accidente fue registrado a las 2:28 de la madrugada. Cuando los efectivos llegaron al lugar, constataron que se trataba de un autovuelco protagonizado por un Nissan March.

Según explicó el jefe policial, el vehículo dio nueve tumbos antes de quedar sobre el lateral norte de la ruta. La violencia de la secuencia provocó que ambos ocupantes salieran despedidos, por lo que ninguno permaneció dentro del automóvil.

El estado en el que quedó el Nissan March da cuenta de la magnitud del impacto. El rodado terminó completamente destruido y fue incorporado a las actuaciones para avanzar con las pericias correspondientes.

El operativo de rescate y el traslado del sobreviviente

El segundo ocupante, de 18 años, también fue asistido en el lugar del accidente. Cuando arribaron los equipos de emergencia, el joven permanecía despierto, aunque presentaba un estado de confusión y no lograba expresarse con coherencia.

En el operativo intervino personal de Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces, que concentró sus tareas en la asistencia del sobreviviente. Los rescatistas realizaron una primera evaluación y constataron que presentaba traumatismos y lesiones que, en ese momento, fueron consideradas de carácter leve.

Como medida preventiva, procedieron a inmovilizarlo para evitar posibles complicaciones durante su traslado. El joven fue trasladado hasta el hospital para recibir atención médica y una evaluación más completa.

Luego de ser atendido en el hospital de Cutral Co, el sobreviviente regresó a Rincón de los Sauces. Según informó Lara, a partir de su recuperación se avanzarían con las entrevistas correspondientes para reconstruir lo sucedido y obtener más precisiones sobre las circunstancias del vuelco.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía

Por la muerte del joven, tomó intervención la fiscal Cintia Moya, del Ministerio Público Fiscal, quien dispuso las medidas correspondientes para avanzar con la investigación del accidente. Se deberán reunir los elementos necesarios para establecer cómo se produjo el siniestro y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al vehículo a perder el control sobre la Ruta Provincial 6.

La investigación deberá determinar, además, quién conducía el Nissan March y qué factores pudieron intervenir en el vuelco. Por el momento, las primeras actuaciones permitieron establecer que los dos jóvenes fueron despedidos del automóvil y que el vehículo dio nueve tumbos antes de quedar detenido a un costado de la ruta.

En el lugar trabajaron de manera conjunta efectivos policiales, personal de salud y Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces, en un operativo que tuvo como prioridad asistir a los dos ocupantes del vehículo.