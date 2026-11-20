Tenía 19 años e iba acompañado por otro chico, de 18. Ambos salieron despedidos del vehículo, que circulaba por Ruta 6. El caso ya está en manos del Ministerio Público Fiscal, que comenzó con las primeras pericias.

Uno de los jóvenes que protagonizó un violento vuelco sobre la Ruta Provincial Nº6 , en Rincón de los Sauces , murió a raíz de la gravedad de las heridas que sufrió tras el brutal impacto. Fue trasladado de urgencia al hospital local, pero -a pesar del arduo trabajo del personal sanitario- su cuerpo no resistió. El hecho ocurrió este viernes 20 de noviembre por la madrugada.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron a LM Neuquén que la víctima fatal tenía 19 años , en tanto que el otro chico que iba con él, de 18, sobrevivió . Ambos salieron despedidos del vehículo. En cuanto a las identidades, por el momento, no fueron dadas a conocer por respeto a familiares y amigos.

También remarcaron que ya se pidió el traslado del cuerpo del joven a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente . En el caso interviene la fiscal Cintia Moya, quien ya solicitó que se lleven a cabo los trabajos pertinentes a este tipo de hechos. El vehículo, un Nissan March, quedó completamente destruido, lo que da cuenta la gravedad del accidente .

Por su parte, el Subcomisario Pascual Lara comentó a este medio que el hecho ocurrió a las 2.28 de la madrugada sobre la Ruta 6. "En el lugar se constató que había sido un autovuelco y que el vehículo dio 9 tumbos, quedando sobre el lateral Norte de la ruta. Los dos jóvenes salieron despedidos y, por esta razón, todavía no sabemos quién iba manejando y quién de acompañante", detalló.

Sin embargo, mencionó que -luego de entrevistarse con el padre de la víctima- se corroboró que el auto estaba a nombre de su hijo ya que se lo habían regalado hace poco tiempo y estaba por terminar sexto año.

En cuanto al estado de los jóvenes al momento de arribar al lugar, Lara comentó que el joven fallecido ya se encontraba inconsciente y que a las 4 de la mañana tomaron conocimiento de su muerte. Mientras que el otro chico permanecía despierto, pero lo que decía no tenía sentido. A este último se lo trasladó al hospital de Cutral Co, donde recibió atención médica y ya se encuentra nuevamente en Rincón de los Sauces, por lo que procederán a hacer las entrevistas pertinentes.

En cuanto al trabajo de Bomberos de Rincón de Los Sauces, el personal de rescate abocó sus esfuerzos a la asistencia del segundo joven, de 18 años, quien permanecía en el sector del accidente. Tras realizar una rápida evaluación primaria en el lugar, los bomberos constataron que el paciente presentaba traumatismos y lesiones de carácter leve, procediendo de inmediato a su correcta inmovilización preventiva para evitar cualquier complicación física durante su traslado.

Dada la emergencia y ante la imposibilidad de disponer de una segunda ambulancia en ese preciso instante para efectuar la derivación sanitaria, los equipos intervinientes resolvieron articular una solución de urgencia. En estrecha coordinación con los efectivos policiales presentes, se dispuso el traslado del herido inmovilizado a bordo de un móvil oficial hacia el hospital, garantizando así su pronta evaluación médica. En el operativo trabajaron de manera conjunta efectivos policiales, personal de salud y Bomberos Voluntarios.