Con una carta que combina sushi, woks y ensaladas personalizables, el restaurante retomó el servicio de almuerzos de 11 a 14 con take away.

El Sushi Club de Neuquén abre también a los mediodías con una propuesta pensada especialmente para quienes trabajan en oficinas y buscan una alternativa diferente para resolver el almuerzo sin dedicar demasiado tiempo. Desde hace algunas semanas, el restaurante ofrece su carta completa a través de delivery y take away , con opciones especiales de menú ejecutivo y platos adaptados a las necesidades de quienes buscan comer rico y continuar con su jornada laboral.

La iniciativa comenzó a implementarse como una prueba para conocer cómo responde el público neuquino a esta propuesta y evaluar la posibilidad de volver a abrir las puertas del salón también durante el día. Por el momento, los pedidos se reciben entre las 11 y las 14 y pueden realizarse a través del delivery propio del restaurante o de la plataforma Pedidos Ya.

"Es algo que acompaña muy bien a las oficinas. El sushi, los woks y ensaladas son productos que funcionan para el mediodía porque son fáciles de transportar, livianos y se pueden consumir rápidamente", explicó a LM Neuquén Leandro Fernández Sede , gerente general de Sushi Club Neuquén .

Sebastián Fariña Petersen

La decisión también responde a una característica del consumo durante los días laborales. A diferencia de una salida nocturna, cuando los clientes suelen buscar una experiencia gastronómica más prolongada, al mediodía la prioridad pasa por encontrar algo rico, práctico y a un precio razonable, que permita almorzar y regresar al trabajo.

Por eso, además de mantener disponible toda la carta habitual, el restaurante incorporó menús ejecutivos que incluyen entrada, plato principal, postre y bebida, con un precio diferencial respecto de las propuestas nocturnas. La intención es ofrecer una alternativa completa, pero adaptada a un momento del día en el que el tiempo y el presupuesto suelen ser factores determinantes.

Entre las opciones que encontraron una buena respuesta aparecen las poke bowls, una de las alternativas que más se están vendiendo durante esta primera etapa. Se trata de ensaladas que permiten combinar diferentes ingredientes y elegir la base, la proteína y los acompañamientos, con arroz, palta, queso y distintas salsas, según las preferencias de cada cliente.

Sebastián Fariña Petersen

La posibilidad de personalizar el plato es uno de sus principales atractivos. También permite salir de las variedades tradicionales de sushi sin dejar de lado los ingredientes y sabores que caracterizan a la cocina del restaurante.

"Al mediodía buscás algo rápido, saludable y que no te cueste una fortuna. Queremos que sea una propuesta que se adapte a eso", resumió el gerente.

El trabajo detrás de cada pieza de sushi

Detrás de cada pedido hay un proceso de elaboración que requiere precisión, organización y especial atención a la calidad de los ingredientes. En la cocina de Sushi Club, Nadia Arévalo, sushiwoman que trabaja en el restaurante desde hace casi cuatro años, explicó que la carta incluye distintas variedades preparadas principalmente con salmón fresco, además de opciones con langostinos, salmón apanado, nigiris, pulpos y sashimis.

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Los rolls continúan siendo los productos más elegidos por los clientes. Dentro de esa categoría conviven las variedades clásicas y las opciones calientes, que ofrecen una combinación de texturas y sabores y permiten acercar el sushi a quienes todavía no se acostumbraron a las preparaciones completamente frías.

La regularidad también es una parte fundamental del trabajo. Cada pieza debe mantener determinadas proporciones para que el producto conserve su presentación y sabor. Por eso, en la cocina utilizan un manual de elaboración y controlan el gramaje de los ingredientes.

"Todo tiene su peso, su gramaje. Acá trabajamos con un manual para que todo salga precisamente delicioso", explicó Arévalo.

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Ese seguimiento permite que las preparaciones mantengan características similares en cada pedido, independientemente de quién esté trabajando en la cocina o del volumen de producción que se deba afrontar.

Entre las propuestas más llamativas de la carta aparece el combinado Moana, inspirado en la película de Disney, que incorpora rolls con tamago azul. El tamago es una preparación a base de huevo y azúcar que habitualmente se utiliza en algunas variedades de sushi, pero en esta versión el color marca una diferencia visual que llamó especialmente la atención de los más chicos.

"Fue como un boom para nosotros. Cuando ven el roll azul, todos dicen 'wow'. Es muy lindo para los niños", contó la sushiwoman.

La experiencia también refleja cómo el sushi dejó de ser una comida reservada exclusivamente para adultos o para ocasiones especiales. En Neuquén, el consumo se extendió y cada vez son más las familias que incorporan estas preparaciones a sus encuentros y comidas cotidianas.

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Para el equipo del restaurante, esa evolución del mercado también representa un desafío: ampliar las alternativas sin resignar los estándares de calidad que buscan sostener.

Una barra móvil para eventos corporativos

La ampliación de los horarios de atención no es el único movimiento que impulsa Sushi Club Neuquén. Desde hace algunos meses, el restaurante también comenzó a desarrollar una propuesta específica para empresas y eventos corporativos, un segmento en el que la marca tiene experiencia y que busca fortalecer en una ciudad con una importante actividad empresarial, especialmente vinculada al sector energético.

Para llevar adelante esta iniciativa, incorporaron un stand móvil que permite trasladar la experiencia del sushi a distintos espacios. La propuesta consiste en instalar una barra en el lugar del evento y contar con la presencia de un sushiman que prepara y sirve las piezas frente a los invitados.

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El servicio ya tuvo participación en encuentros como la Argentina Oil & Gas Patagonia (AOG Patagonia), y actualmente registra consultas y contrataciones para celebraciones de fin de año de distintas empresas de la región.

La modalidad está pensada para adaptarse a las características de cada encuentro. Puede contratarse para reuniones empresariales, presentaciones, celebraciones, cumpleaños de 15 o casamientos, entre otros acontecimientos. La cantidad de personas, las variedades de sushi y el formato del servicio se definen de acuerdo con las necesidades de cada cliente.

"Es un servicio simple y bonito. Llevamos el sushiman, armamos la barra y ahí se realiza el trabajo y se sirve a los invitados. El cliente puede pedir algo en especial o nosotros podemos armar una propuesta a medida", explicó Fernández Sede.

Uno de los puntos centrales es que la empresa se ocupa de toda la organización. Esto incluye el traslado de los productos y el equipamiento, el armado y desarmado del stand, el personal gastronómico y los mozos, de manera que quienes contratan el servicio no tengan que resolver por separado cada uno de esos aspectos.

Sebastián Fariña Petersen

La conservación de los alimentos es otro de los elementos que requiere especial atención. El gerente remarcó que trabajan con salmón fresco, que llega desde Chile, y no con producto congelado. Por eso, cada evento se organiza considerando los tiempos de elaboración, traslado y entrega.

"Es un producto delicado. Todo se produce el mismo día que sale para el evento y se entrega ese mismo día. Tenemos que respetar muy bien la cadena de frío", detalló.

Para garantizar esas condiciones, Sushi Club realizó inversiones en camionetas refrigeradas, equipamiento para el stand y capacitación del personal. La trazabilidad del salmón y el control de los procesos forman parte de los aspectos que el equipo considera centrales para sostener la calidad del servicio.

Un espacio también para reuniones y encuentros de trabajo

La propuesta para el sector empresarial no se limita a trasladar una barra de sushi a las instalaciones de una compañía. El restaurante también ofrece sus propios espacios para organizar almuerzos, cenas, reuniones, charlas y presentaciones.

El salón cuenta con televisión para realizar exposiciones y encuentros de trabajo, mientras que la cocina dispone de alternativas que van más allá del sushi, como woks, preparaciones con salmón y otros platos de su carta gastronómica.

La idea es que las empresas puedan encontrar en un mismo lugar tanto el espacio como el servicio de comida, con posibilidades de adaptar la experiencia al tipo de actividad que quieran realizar.

"Entendemos que el sushi acompaña muy bien al mundo corporativo. Es un producto que gusta, que permite resolver rápidamente un servicio gastronómico y que funciona muy bien para este tipo de encuentros", sostuvo Fernández Sede.

Con nueve años de presencia en Neuquén, Sushi Club busca así ampliar sus canales de atención y acompañar los cambios en los hábitos de consumo de la ciudad. En un mercado donde crecieron las alternativas gastronómicas y llegaron nuevas marcas y franquicias, el gerente destacó que la diferencia no pasa solamente por el producto, sino también por la atención, la capacitación y los controles de calidad.

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"Hoy encontrás muchas opciones de sushi, desde propuestas económicas hasta otras más exclusivas. Nosotros hacemos hincapié en el servicio y en la calidad. Tenemos capacitaciones constantes y controles para que el cliente se vaya satisfecho", afirmó.

La apertura del mediodía, con delivery y take away de 11 a 14, es el primer paso de una nueva etapa que podría incluir próximamente la atención en el salón. Mientras tanto, la propuesta corporativa ya está en funcionamiento y permite llevar la experiencia gastronómica del restaurante a empresas y eventos de toda la región.

Para realizar pedidos de almuerzo, consultar la carta o solicitar presupuestos para eventos corporativos, los interesados pueden comunicarse al 299 443 0687.