El intendente de Chos Malal destacó la gran convocatoria del evento, en el que este domingo actúan Los Palmeras. También realizó un repaso de las obras y proyectos que se vienen para la localidad.

Con emoción y alegría , este sábado 21 de noviembre, el intendente de Chos Malal , Nicolás Albarracín , recorrió el predio donde se desarrolla la segunda jornada de la 18° Fiesta Nacional del Chivito , la Danza y la Canción. Durante la primera noche, más de 10 mil personas disfrutaron de las actividades y los espectáculos musicales.

El mandatario dialogó con LM Neuquén sobre las sensaciones que dejó la primera jornada. "La verdad que fue una hermosa noche. No esperábamos una noche tan linda, pero yo lo dije el otro día: cada vez que viene el gobernador, cada vez que Rolando llega a algún lugar, se ponen los días lindos", destacó.

La nueva edición de la fiesta comenzó este viernes 20 de noviembre, desde las 18, con las presentaciones de artistas municipales sobre el escenario principal. Más tarde, pasadas las 21 , el intendente, junto al gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, encabezó la inauguración formal de la festividad.

El acto inaugural contó con la participación de Marité y Traful Berbel, quienes interpretaron el himno provincial. Por su parte, Julián Pérez Soto, artista chosmalense, entonó el Himno Nacional Argentino, mientras que el Ballet Folclórico Municipal "Soledad Arriagada" presentó un emotivo homenaje a través de la danza.

Gentileza: Neuquén Informa.

“Para nosotros es un gran momento”

Albarracín destacó que, si bien durante las primeras horas el viento parecía ser un factor que iba a jugar en contra, las condiciones climáticas mejoraron y se vivió una jornada para el recuerdo. "Anoche nos acompañó una noche tremenda", aseguró.

Al mismo tiempo, recalcó que para su gestión se trata de "un gran momento poder estar junto a la gente y que la gente pueda estar junto a todos nosotros”.

"Salió todo muy bien y las expectativas fueron tremendas", agregó.

Consultado por la cantidad de visitantes que recibió la primera noche del evento, aseguró que se contabilizaron: "Más de 10 mil personas en el predio, con todos los artistas locales, regionales y nacionales, las agrupaciones y un gran escenario que recibió a todos los que nos visitaron".

Tras el acto inaugural, la música continuó sobre el escenario con una programación que combinó artistas regionales y reconocidos exponentes nacionales. La primera jornada tuvo al cuarteto como uno de sus grandes protagonistas, con Q' Lokura y Eugenia Quevedo entre los números centrales de la noche.

Las expectativas para la noche del sábado y el domingo

El segundo día de la Fiesta del Chivito comenzó temprano. Desde las 9, el desfile de destrezas criollas abrió la jornada. Más tarde, desde las 10, el Campo de Jineteada fue escenario de las actividades previas al comienzo del Campeonato Nacional de Jineteada.

"Ahora estamos en el campo de jineteadas y se viene una noche con mucha expectativa, con el Indio Lucio Rojas. Mañana también vamos a tener una gran noche en el escenario", anticipó el intendente.

Desde las 18, comenzarán las presentaciones de La Ilusoria, Arrebol, Dúo Tropel, Resolanas, Alma de Reza Baile y el Cuadro de Cantoras.

Gentileza: Neuquén Informa.

Luego será el turno de Atilio Alarcón, a las 22, mientras que a las 23 llegará uno de los espectáculos más esperados de la jornada, de la mano del Indio Lucio Rojas. Ya durante la madrugada del domingo, a la 1, Los Palmeras harán bailar al público con sus clásicos de la cumbia santafesina.

La fiesta continuará con Sentimiento Norteño, José y sus Norteños y Oscar González y su Corazón Norteño, que pondrán el broche final a una noche cargada de música y tradición.

"Creo que tenemos una gran responsabilidad como dirigentes de poner esta Fiesta Nacional del Chivito en lo más alto", explicó Albarracín. "Creo que tenemos una gran responsabilidad como dirigentes de poner esta Fiesta Nacional del Chivito en lo más alto", explicó Albarracín.

Al mismo tiempo, remarcó la apuesta de su gestión por mejorar año a año la celebración. "Hoy hacemos toda esta inversión y realmente tenemos la responsabilidad de hacerla, porque es nuestra cultura, nuestra identidad y es lo que la gente se merece", sostuvo.

"La gente se merece pasarla bien y que nosotros trabajemos para brindar el mejor servicio", resaltó.

Los proyectos para Chos Malal: “Esta en una transformación constante”

Más allá de la celebración, el intendente de Chos Malal aprovechó el diálogo con el medio para realizar un repaso de los principales proyectos que su gestión busca concretar en la localidad. "Se vienen muchas cosas. Ya estamos en marcha con proyectos muy interesantes. Chos Malal está en una transformación constante", aseguró.

En este sentido, reconoció que la ciudad todavía presenta importantes necesidades en materia de servicios esenciales. "Hace falta mucha infraestructura, mucha”.

Frente a este panorama, Albarracín destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial para avanzar en las obras pendientes. "Con Rolando estamos saldando esas deudas y hemos tomado una decisión política: vamos a ir por toda la infraestructura que falta", afirmó.

Uno de los proyectos que destactó fue el desarrollo de la Ruta 7. "Viene el desarrollo de la Ruta 7 para Chos Malal, este corredor bioceánico que va a ir a Pichachén. Nunca nos hubiésemos imaginado transitar por la Ruta 7 pavimentada, que nos acorta 100 kilómetros a los neuquinos", destacó.

Un nuevo centro cultural y obras educativas

El jefe comunal también mencionó proyectos vinculados con la educación y la cultura. "Se viene un nuevo centro cultural, un centro de convenciones como el Domuyo que hay en Neuquén. Vamos a tener uno acá, en la región, que va a estar en Chos Malal", adelantó.

Además, hizo referencia a la construcción de una nueva escuela de música y un edificio de aproximadamente 5.000 metros cuadrados para la EPET 13.

"Realmente es un gran momento", sintetizó Albarracín. "Realmente es un gran momento", sintetizó Albarracín.

Un centro oncológico y la ampliación del servicio de diálisis

En material de salud, el intendente anunció que se proyecta la ampliación del actual centro de nefrología y la incorporación de un centro oncológico, con el objetivo de evitar que los pacientes deban trasladarse cientos de kilómetros para recibir atención.

"Se viene el agua para los vecinos de La Salada y un centro oncológico, que son temas delicados. Cuando uno dice: 'Tengo que transitar 400 kilómetros para hacerme un tratamiento', es doloroso. Y también cuando se nos va algún ser querido", reflexionó. "Se viene el agua para los vecinos de La Salada y un centro oncológico, que son temas delicados. Cuando uno dice: 'Tengo que transitar 400 kilómetros para hacerme un tratamiento', es doloroso. Y también cuando se nos va algún ser querido", reflexionó.

En ese contexto, recordó los antecedentes del servicio de diálisis de Chos Malal. "Hace muchos años había una lucha porque los pacientes tenían que ir a tratarse a otros lugares. En aquel momento, cuando Rolando era intendente de Chos Malal, se pudo concretar el centro de diálisis", explicó.

"Hoy lo vamos a ampliar y arriba de eso va a ir el centro oncológico. Eso es una realidad".

"Creo que estamos en un momento de transformación, un momento histórico para todos los chosmalenses", manifestó.

Viviendas, lotes con servicios y obras de agua, gas y cloacas

En materia habitacional, Albarracín detalló: "Tenemos 250 lotes con servicios. Ya licitamos hace poquitos días las 24 viviendas que se van a comenzar a construir", indicó.

Asimismo, explicó que el municipio trabaja en un plan director para mejorar el abastecimiento de agua potable y extender los servicios esenciales a distintos sectores de la ciudad.

Según precisó, se trata de una de las principales inversiones de infraestructura previstas para la localidad, que también contempla la extensión de redes cloacales y de gas.

"Son dos obras verdes en la provincia: una está en Plottier y otra acá, en Chos Malal. Y la más grande está acá, en Chos Malal", sostuvo. "Son dos obras verdes en la provincia: una está en Plottier y otra acá, en Chos Malal. Y la más grande está acá, en Chos Malal", sostuvo.

El intendente reconoció que todavía existen demandas pendientes y se dirigió especialmente a las familias que llevan años esperando soluciones.

"Son deudas que tenemos que saldar. Yo realmente pido disculpas a los que por ahí pasaron por estas situaciones” expresó.

Albarracín habló sobre las próximas elecciones

Por último, el intendente también hizo referencia al escenario electoral y mencionó: "Creo que el 14 de febrero vamos a enamorarnos nuevamente de Neuquén”.

“El 14 de febrero la gente también va a tener la oportunidad de decidir", concluyó