Un trabajador terminó en vuelo sanitario tras la caída del plato en Los Toldos 2. Advirtió que no se puede mandar a nadie a una maniobra mortal.

En la jerga de la obra en Vaca Muerta l o llaman "plato". Es una de las estructuras de hierro que se montan dentro de los tanques en construcción, y el sábado, en el yacimiento Los Toldos 2 , se vino abajo sobre cuatro trabajadores. Un día y medio después, el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci , se refirió al accidente.

Rucci aclaró que los operarios no pertenecen a su gremio, pero no esquivó el tema, ya que son operarios de la UOCRA , a través de una empresa contratada por la operadora del yacimiento.

El helicóptero que trasladó al trabajador lesionado al hospital de Rincón de los Sauces.

"Siempre es difícil esto, porque lamentablemente la actividad y los trabajos pesados traen estos riesgos, y se pelea mucho para que cada vez sean menos. Pero pasan, y lamentablemente tenemos compañeros sufriendo este tipo de consecuencias", dijo.

Accidente en Vaca Muerta: qué pasó en Los Toldos 2

Rucci envió saludos a los trabajadores y sus familias, les deseó "una pronta recuperación" y recordó que el sindicato pone a disposición sus ambulancias, los vuelos sanitarios y su clínica cuando hace falta.

El sábado parecía una jornada más de obra, pero terminó con un helicóptero aterrizando en Rincón de los Sauces. Según los testimonios que recogió el medio local El Rinconense, los operarios usaban gatos hidráulicos para levantar piezas de hierro dentro de un tanque. El mecanismo cedió, el plato cayó y uno de los trabajadores quedó atrapado debajo.

Al principio se habló de una caída desde la parte superior del tanque. Sin embargo, el relato de los compañeros apunta a una falla en el sistema hidráulico, aunque esa hipótesis no está confirmada. Tampoco hubo un parte oficial de la empresa ni de la Subsecretaría de Trabajo.

El trabajador que se llevó la peor parte tiene 47 años. Lo trasladaron en código rojo al hospital de Rincón de los Sauces, donde le diagnosticaron traumatismos múltiples, con trauma cerrado de tórax, abdomen y pelvis. Por la gravedad del cuadro se activó un vuelo sanitario para derivarlo a un centro de mayor complejidad.

Los otros tres tuvieron lesiones menores. Uno sufrió una lesión en un pie y fue derivado para hacerse estudios, y los otros dos recibieron golpes leves y fueron atendidos en el lugar. En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces, Tránsito Municipal, Policía, Defensa Civil y una ambulancia de la empresa Synergy.

"Pagábamos con ocho o diez vidas"

Rucci fue al fondo del asunto y apuntó a la forma en que se entraba a trabajar a Vaca Muerta durante los años del boom. Antes, alcanzaba con conseguir el puesto e ir aprendiendo el oficio sobre la marcha. Eso cambió, y el dirigente explicó por qué.

"La industria es una industria de riesgo. No podés mandar a un chico a hacer una maniobra que le pueda llegar a costar la vida", sostuvo. Y agregó: "Si no, pagábamos con ocho o diez vidas todos los años, por chicos, compañeros, que hacían maniobras o tareas muy riesgosas sin tener capacitación".

Según su mirada, esa lección la aprendió todo el sector. "Lo sabemos todos. No solamente nosotros, que lo padecemos con nuestros compañeros, sino también la industria", afirmó, y aseguró que hoy el gremio y las empresas trabajan juntos en el tema: "Hemos puesto primero la seguridad y después todo lo que venga".

El derecho a frenar

Rucci habló de capacitaciones y, sobre todo, de una herramienta que hoy tienen los trabajadores. "Les decimos que si encuentran una maniobra que consideran de riesgo, la paren y la evalúen junto con la gente de seguridad, y continúen si las condiciones están dadas", explicó.

Para el dirigente, esa posibilidad es fundamental, porque quien está en la maniobra ve lo que no se ve desde arriba. "Muchas de las maniobras que no se ven desde afuera, desde la parte jerárquica, los compañeros las ven, y hemos evitado accidentes con eso. Ha bajado muchísimo el índice de accidentes", señaló.

Capacitación y mano de obra local

Rucci vinculó la seguridad con la formación. Contó que el gremio trabaja con el Instituto Vaca Muerta y un centro de capacitación para que los jóvenes lleguen a los yacimientos con la parte técnica y de seguridad ya aprendida. También advirtió sobre los grandes anuncios, que generan expectativas y atraen a gente de otras provincias que después no encuentra trabajo.

"Primero lo nuestro", insistió. Y pidió que los trabajadores que quedaron afuera de la industria y ya están capacitados tengan la oportunidad de volver.

Se mostró confiado de cara al 2027. Con los precios del petróleo y el gas y la necesidad del país de exportar, dijo que están dadas las condiciones para que lleguen inversiones y más equipos. "Si van a traer más equipos, trabajo va a generar", concluyó.