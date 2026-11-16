El accidente que sufrió Juan Otero: mostró su pierna enyesada y explicó cómo está

Juan Otero apareció en silla de ruedas y con la pierna inmovilizada . Desde el centro de salud, explicó cómo ocurrió el accidente.

Juan Otero generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir una serie de imágenes en las redes sociales en las que se lo pudo ver con una lesión en una de sus piernas . El joven, hijo de Florencia Peña, apareció en silla de ruedas y con la rodilla inmovilizada, lo que despertó numerosas consultas sobre su estado de salud. Ante la repercusión que tuvo su publicación, decidió grabar un video para llevar tranquilidad y explicar los detalles del accidente que lo obligó a recibir atención médica.

Al salir del centro de salud, el joven comenzó su relato contando por qué había aparecido en esas condiciones en las redes sociales: "Hola, amigos. Bueno, voy a hacer un video porque mucha gente me está preguntando qué me pasó y les quiero contar por qué estoy así", expresó mientras mostraba su pierna lesionada.

Según explicó, el accidente ocurrió mientras participaba de un partido de fútbol. Durante el encuentro, recibió una fuerte patada que terminó provocándole una luxación de rótula: " Estaba jugando al fútbol. Me pegaron una patada en la rodilla , la rótula se me fue a mirar a China y se me corrió de lugar toda la rótula . La rodilla se me fue a la mier...", contó Juan, fiel a su estilo descontracturado.

Además, describió el doloroso momento que atravesó cuando sufrió la lesión y cómo la articulación volvió a acomodarse por sí sola: "Pegué un grito de la conch... de la lora, me tiré al piso y la rodilla volvió a su lugar, se volvió a acomodar", añadió.

Cuánto tiempo deberá permanecer inmovilizado

En el mismo video, Otero brindó detalles sobre el diagnóstico que recibió y las indicaciones médicas que deberá cumplir durante las próximas semanas: "Fue una luxación, me dieron tres semanas con el inmovilizador de rodilla, no me puedo mover. Yo prefiero silla de ruedas, pero las muletas son un poco más tranquilas para la ciudad", concluyó. De esta manera, el hijo de Florencia Peña confirmó que deberá permanecer con la rodilla inmovilizada durante tres semanas, mientras transita el período de recuperación.

Después de contar lo sucedido, el joven volvió a utilizar sus redes sociales, aunque esta vez con una actitud mucho más distendida. Frente al espejo y de pie, se grabó mientras utilizaba las muletas y realizaba algunos pasos de baile. Con ese video, buscó descomprimir la preocupación que había generado su primera aparición y mostrar que, a pesar del accidente, mantiene el buen humor.