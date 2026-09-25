La actriz detalló el calvario de su hijo Juan Otero tras una estafa y extorsión de un grupo de jóvenes, incluyendo a uno que visitaba su hogar.

Florencia Peña rompió el silencio sobre la extorsión a su hijo, Juan Otero, y contó el detalle más doloroso: "eran amigos"

Florencia Peña decidió hablar en profundidad sobre un episodio que durante años permaneció en reserva y que involucró directamente a su hijo, Juan Otero . Explicó cómo se desarrollaron los hechos, por qué eligió mantenerlos alejados de la exposición pública y cuál fue el impacto que tuvieron en su familia.

La situación había ocurrido varios años atrás y terminó con una resolución judicial. Según trascendió, Juan Otero fue víctima de una maniobra de estafa y extorsión en la que habría estado involucrada una joven que mantenía un vínculo cercano con él y que incluso había visitado la casa familiar .

“Esto pasó hace muchos años, nosotros no habíamos querido contarlo, la verdad es que nosotros lo mantuvimos, sí la Justicia accionó , sí hicimos la denuncia, sí Martín Leguizamón consiguió condenas, o sea, fue todo impecable , sobre todo porque había amenazas a un menor , a lo cual eso era un delito bastante grave ”, comenzó explicando Florencia Peña durante la entrevista con LAM.

Por qué Florencia Peña decidió mantener el caso en secreto

La actriz dejó en claro que, más allá de los objetos y el dinero que habían desaparecido, su principal preocupación estuvo puesta desde el comienzo en preservar a su hijo y evitar que la situación tuviera una exposición todavía mayor.

Peña explicó que tomó la decisión de no contar públicamente lo ocurrido porque las personas involucradas eran jóvenes y consideraba que debían afrontar las consecuencias de sus actos sin quedar expuestas públicamente.

“Yo no quise contarlo primero porque eran todos jóvenes y como mamá siempre pensé que estaba bueno que ellos aprendieran de su error, que ya con la condena en suspenso me parecía que ya era una interesante reflexión sobre lo que habían hecho, pero bueno, salió a la luz, lo lamento, no era nuestra intención contarlo”, sostuvo.

La situación comenzó a llamar la atención cuando aparecieron movimientos extraños en las cuentas de la familia. En un primer momento, Peña pensó que podía tratarse de un robo de tarjetas, debido a la cantidad de personas que circulaban por su vivienda.

Sin embargo, el episodio adquirió otra dimensión cuando aparecieron amenazas dirigidas hacia su hijo: “A mí me hubiera encantado hablar con ella y con su mamá, pero la Justicia no me dejó porque teníamos una perimetral, o sea ellos no se podían acercar. Quizás lo que nos dolió, le dolió a Juan fue que eran amigos que venían a casa, que yo los conocía y que compartíamos cenas”, contó la actriz.

Juan Otero habló de Candela, quien era su amiga en ese momento

Pepe Ochoa fue quien recientemente dio a conocer públicamente detalles del episodio y explicó que Florencia Peña y Juan Otero habían sido víctimas de una maniobra ocurrida aproximadamente cuatro años atrás. De acuerdo con lo trascendido, se habrían utilizado tarjetas de crédito de la familia para realizar consumos y también se habrían sustraído distintos objetos de la vivienda.

Después de que la causa culminara en la Justicia, Juan Otero decidió referirse al tema públicamente y explicó cómo vivió aquella etapa: “Hoy estoy bien, fue un tema de hace cuatro años. No lo quise hacer público porque entiendo que cuando alguien hace cosas malas, el universo se lo devuelve”, señaló el influencer durante su participación en el móvil de LAM.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el vínculo que Juan tenía con la joven señalada en la causa. Según relató, no se trataba de una persona desconocida para él, sino de alguien con quien había construido una relación de amistad: “Esta chica tenía 21 años cuando era mi amiga”, recordó Otero.

La defensa de Juan Otero a la familia de la acusada

Durante la entrevista, Juan también buscó diferenciar las responsabilidades y sostuvo que, desde su perspectiva, la persona que llevó adelante la maniobra sabía perfectamente lo que estaba haciendo: “Sabía lo que estaba haciendo, no era una persona inocente que la madre la manejaba. Quiero quitarle responsabilidad a la familia porque la que hizo todo fue ella”, sostuvo.

En relación con las amenazas, explicó que inicialmente los mensajes habían sido realizados desde un lugar anónimo y que posteriormente pudieron determinar quién estaba detrás de ellos: “Lo hizo desde un lugar anónimo, después se descubrió que era ella”, detalló.

Otero contó cómo logró superar el difícil momento

El episodio tuvo un fuerte impacto en Juan, quien reconoció que atravesó una etapa complicada. En ese contexto, destacó especialmente el acompañamiento de sus padres y aseguró que pudo salir adelante junto a ellos: “En su momento la pasé mal, mi papá y mi mamá me apoyaron. Fue un momento duro, pero que salimos adelante”, expresó.

Con el paso del tiempo y la causa ya resuelta, el influencer aseguró que eligió no quedarse aferrado a lo ocurrido. Incluso sostuvo que no siente rencor hacia la persona involucrada: “A las personas malas, le pasan cosas malas, pero igualmente le deseo lo mejor”, manifestó. Según explicó, la Justicia ya tomó una determinación sobre el caso y consideró que el desenlace fue adecuado: “La Justicia resolvió muy bien, así que ya está”.

Sin embargo, volver a hablar públicamente sobre aquel episodio todavía le resulta incómodo, especialmente por el impacto que puede tener sobre su madre: “A mí no me importa, pero pobre mi mamá, todas noticias negativas, pero acá ella no se equivocó, somos las víctimas. Hay que soltar, el tiempo se lo lleva todo, estoy viviendo el presente y creando un buen futuro”, sentenció Juan Otero.