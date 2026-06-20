El hijo de Flor Peña salió al cruce de Nico Occhiato tras el escándalo: "Hay que ser traicionero"

El joven publicó un extenso comunicado en su cuenta oficial para apuntar contra los críticos de su madre, incluido el dueño de Luzu.

El escándalo generado por la difusión de una fake news sobre la supuesta muerte de Jorge Messi sigue sumando capítulos y repercusiones. Todo comenzó cuando Flor Peña anunció al aire en Luzu TV el fallecimiento del padre de Lionel, una información que resultó ser falsa y que fue desmentida pocos minutos después por la familia. A través de un comunicado, los allegados al representante del capitán de la Selección Argentina aclararon que atraviesa un delicado cuadro de salud , aunque con una evolución favorable.

Tras la polémica, la actriz utilizó sus redes sociales para pedir disculpas públicamente y explicar cómo había llegado la información a sus manos. “Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor” , escribió la conductora, quien aseguró que el dato le fue transmitido por la producción mientras el programa se encontraba en vivo. Sus palabras no alcanzaron para frenar la repercusión que tuvo el episodio, que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en medios y redes sociales.

La situación también obligó a pronunciarse a Nicolás Occhiato , fundador de Luzu TV y una de las principales caras visibles del canal de streaming. A través de sus redes sociales manifestó su malestar por lo ocurrido y tomó distancia de la información difundida durante la emisión. “Me indigna igual que a ustedes” , expresó, mientras crecía la presión pública por una explicación institucional sobre el error cometido al aire.

Horas más tarde, Luzu TV emitió un comunicado oficial en el que lamentó lo sucedido y calificó como inadmisible la difusión de información sensible sin una verificación previa. Además, informó que se había decidido desvincular a los responsables involucrados en el episodio y confirmó que la intérprete dejaría de formar parte del proyecto. La determinación generó nuevas discusiones sobre las responsabilidades compartidas entre conductores, productores y directivos en este tipo de situaciones.

Juan Otero, del duro like contra Occhiato al comunicado en defensa de Flor Peña

En medio de la controversia apareció una de las voces más cercanas a la actriz: la de su hijo, Juan Otero. El joven utilizó sus redes sociales para respaldar públicamente a su madre y cuestionar la dureza de las críticas que recibió. Primero compartió publicaciones de usuarios que apuntaban contra la decisión de Luzu TV y contra el manejo que tuvo el canal frente a la crisis, sugiriendo que la responsabilidad no podía recaer únicamente sobre Peña. "Hay que ser traicionero, se los defiende puertas afuera y se los pu... puertas adentro", fue una de las publicaciones que likeó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aarontsuarez/status/2068013769582575896&partner=&hide_thread=false Juan Otero defendió a Flor Peña tras la polémica de la fake news: “Sos la mejor madre que puede un hijo tener. De esta salís fortalecida y con más power”. Además, cuestionó el odio recibido y se preguntó si las críticas se deben a que “es una mujer libre, honesta, feminista,… pic.twitter.com/5DUf2sJK2B — aaron (@aarontsuarez) June 19, 2026

Luego fue un paso más allá y publicó una extensa carta abierta dedicada a su madre, acompañada por fotografías familiares. “Qué decirte ma… sos la mejor madre que puede un hijo tener”, escribió. En el mensaje destacó el rol que la artista tuvo en su vida y aseguró que siempre lo impulsó a perseguir sus sueños. “Lo mejor que tenés es que siempre caés parada y aunque te intenten bajar jamás va a suceder”, agregó.

Otero también se mostró convencido de que la ex Casados con Hijos logrará superar este difícil momento profesional. “De ésta salís fortalecida y con más power del que ya tenés porque no te merecés esto”, afirmó. A lo largo del texto remarcó la admiración que siente por ella y valoró especialmente el apoyo y la libertad que siempre le brindó como madre. “Qué mejor madre puede tener uno, que aquella madre que hace todo para que su hijo tenga todo”, sostuvo.

Sin embargo, la parte más contundente de su publicación estuvo dirigida a quienes aprovecharon el error para cuestionar duramente a la actriz. “¿Tanto odio puede generar una persona que se equivoca y pide disculpas?”, se preguntó. Además, sugirió que parte de las críticas exceden el episodio puntual y están vinculadas con la figura pública de su madre. “¿Es porque estamos hablando de una persona libre, honesta, feminista, luchadora y mujer?”, planteó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/2067748221292609769&partner=&hide_thread=false Juan Otero, hijo de Flor Peña: “Estaban esperando esto lo que le pasó para atracarla”. pic.twitter.com/5WMMAj7GMs — Real Time (@RealTimeRating) June 18, 2026

Para Juan Otero, la discusión no debería centrarse únicamente en la equivocación cometida al aire, sino también en la forma en que la sociedad reacciona frente a ciertos errores. En ese sentido, sostuvo que muchas personas utilizan estos episodios para atacar a figuras con las que mantienen diferencias ideológicas o personales. “No tengo más nada que decir que midamos un poco las palabras”, expresó en el tramo final de su mensaje.