Migue Granados habló tras el escándalo por la fake news de Florencia Peña sobre Jorge Messi en Luzu TV

El conductor de Olga analizó las repercusiones que se generaron en torno al escándalo en el que se difundieron rumores sobre la salud de Jorge Messi.

Tras el escándalo, Granados se refirió a lo ocurrido en el canal de Occhiato.

La polémica generada por la difusión de un rumor falso sobre el estado de salud de Jorge Messi , padre de Lionel Messi, sigue sumando repercusiones en el mundo del streaming. En ese contexto, Migue Granados fue consultado sobre el episodio que tuvo como protagonista a Florencia Peña en Luzu TV y optó por mantener una postura cautelosa, aunque reconoció la gravedad de lo ocurrido.

Antes de ingresar al programa Soñé que volaba, el conductor de Olga habló con la prensa y dejó en claro que no pretendía profundizar en la controversia. "No quiero meterme en el tema ni voy a opinar. Me parece algo muy delicado y que se está ocupando el lugar que se tiene que ocupar", expresó en declaraciones reproducidas por La mañana de Lape del canal América.

Si bien evitó referirse específicamente al accionar de Florencia Peña o a los criterios editoriales de Luzu TV, Granados remarcó que ninguna plataforma está exenta de cometer errores durante una transmisión en vivo.

"Un error lo puede tener cualquiera y también puede pasar acá. Y ha pasado acá. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Si somos personas. En vivo. Torpeza puede haber siempre. Acá hubo un montón y aprendemos de eso", afirmó.

Migue Granados opinó de Nicolás Occhiato y Florencia Peña tras el escándalo

Sus palabras cobraron relevancia debido a la competencia directa que mantienen Olga y Luzu TV dentro del ecosistema del streaming argentino. Sin embargo, el conductor eligió no utilizar el episodio para cuestionar públicamente al canal rival.

La verificación de la información y los protocolos

Consultado sobre si el episodio motivó cambios internos en Olga para evitar la circulación de rumores o información sin confirmar, Granados aseguró que no se modificaron los procedimientos de trabajo: "Obviamente, todos aprenderemos de las cosas que pasen, pero no, no cambió nada acá".

El caso abrió un debate sobre los estándares de verificación en los medios digitales que transmiten en vivo y sobre la responsabilidad de quienes comunican información en tiempo real.

Diferentes respuestas ante las crisis

Granados también fue consultado sobre las diferencias en el manejo de situaciones controvertidas entre ambas plataformas. Mientras que en Luzu TV la desvinculación de Florencia Peña fue inmediata tras el episodio, el conductor señaló que en Olga se optó por otros criterios frente a polémicas anteriores.

"Eso no lo hicimos, pero porque fue lo que analizamos en ese momento. Qué sé yo, eso no fue tan grave", dijo al recordar situaciones previas como la controversia generada por la dramatización de un pesebre realizada por Toto Kirzner.

De esa manera, indicó que las decisiones frente a episodios de repercusión pública no responden a un protocolo rígido, sino que dependen del análisis particular de cada caso.

Qué dijo Nico Occhiato tras el escándalo

Tras la polémica “fake News” de Florencia Peña sobre Jorge Messi en su programa de Luzu, Nicolás Occhiato, dueño del streaming, eligió su programa para referirse a los hechos ocurridos en las últimas horas que terminó con la desvinculación de Florencia y dos productores.

“Todos estan al tanto de lo que sucedió. Uno como cabeza de grupo tiene que tomar decisiones. Todo tiene su costo y privilegios, costos que tiene que afrontar. Hay errores humanos que le pueden pasar a cualquiera y las decisiones las tomo yo”, comenzó diciendo ante una comunidad de más de 350 mil personas viendo en vivo.

Occhiato prefirió no profundizar sobre la desvinculación de la conductora y de los productores, sino focalizar en que las disculpas se pidieron y que “lo más importante es que las personas en cuestión están bien” refiriéndose a la familia Messi.

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Sin embargo, el enojo del conductor se dio tras las versiones de baja de publicidades y un fuerte rechazo de la comunidad al streaming. “Tanto se habló de fake News y se siguieron diciendo. No nos van a hacer m…”, dijo molesto al mismo tiempo que remarcó el “acompañamiento” de la comunidad de Luzu.

”El que se jacta de eso generando más fake News no merece mi respeto ni el de nadie”, remarcó Occhiato.

“Para todos los que se ponían contentos porque decían es el fin de Luzu. Todo lo que se dijo es mentira. No se bajó ninguna marca y vamos a cubrir todos los partidos”, concluyó el conductor que minutos después de su descargo intentó continuo con la programación habitual desde Miami.