El dueño del canal de streaming nuevamente le tuvo que hacer frente a otra polémica surgida de su producto.

Le preguntaron a Nico Occhiato por la burla de Luzu TV a una bailarina de "Pasión de sábado": qué dijo.

Luzu TV fue protagonista de una nueva polémica. Todo se desató con Antes que nadie , uno de los programas del canal de streaming, por las burlas a una bailarina de Pasión de sábado , el programa de cumbia emblema de América TV. En ese contexto, Nicolás Occhiato rompió el silencio y se pronunció al respecto.

Todo comenzó el viernes pasado, a partir de un video que publicó Kiara Aldeco en su perfil de TikTok, en el que mostraba a sus abuelos orgullosos de verla cumplir su sueño de bailar en el programa de música tropical.

Cuando el contenido llegó al programa de streaming, el humorista Martín "El Trinche" Dardik no pudo evitar reírse de la situación, mientras que sus compañeros le siguieron el juego, aunque con reacciones más moderadas. Al ver esto, la protagonista del video viral no dudó en expresarse a través de sus redes sociales con una fuerte crítica contra el ciclo matutino de Luzu TV .

"Qué decepción ver que desde un espacio de comunicación se elija burlarse del trabajo y del esfuerzo de otra persona", lamentó Kiara. Es asó como esta mañana, el conductor del programa pidió disculpas y aclaró: "El otro día pusimos un video en 'Viernes de Abuelos', los que conocen la sección lo saben pero ella no tiene por qué. El video sacado de contexto, es lógico que se sienta mal".

Más tarde, en un móvil televisivo, el dueño y creador de Luzu TV no pudo esquivar las cámaras y fue consultado por esta nueva polémica que envuelve al canal de streaming.

La palabra de Nico Occhiato

En un inicio de la nota con Intrusos, Nico Occhiato adelantó que tiene una charla pendiente con el hijo de Alfredo Leuco: "Tengo que hablar ahora con Diego, sé que le pidió disculpas y le explicó el contexto del chiste". Acto seguido, se excusó: "Yo igual no estaba en la situación, así que no puedo hablar".

Frente a la pregunta de qué opinaba como dueño del medio, Nicolás reiteró su postura: "Yo no estaba en la situación, ¿qué querés que te diga?". En esa misma nota, también hablaron "El Trinche" y Johanna "Yoyi" Francella, ambos integrantes de Antes que nadie, que también participaron del polémico momento al aire.

En LUZU se rieron de una bailarina de Pasión de Sábado que llevó a sus abuelos al programa. Ella realizó un descargo decepcionada de la burla. pic.twitter.com/OfXWcvNXIt — Real Time (@RealTimeRating) August 2, 2026

La hija de Guillermo Francella se sinceró frente a las cámaras de América TV: "No fue ni pensado, fue algo que solemos hacer en esa sección, que es mía y me encanta, si molestó, se termina, se pide perdón y nos callamos la boca... no hay otra solución en mi opinión". En ese sentido, su compañero aclaró: "La bailarina no tiene por qué saber el chiste del programa, es entendible que le moleste, por eso le pedimos disculpas y recomendamos su emprendimiento de baile".

"Le pedimos perdón de corazón, la invitamos a venir, nuestro programa es lindo, sano, cero mala leche, que venga con los abuelos", concluyó el humorista.