Maxi López escrachó a Wanda Nara: la foto sin filtro haciendo los trámites para volver a Argentina.

Después de que Wanda Nara saliera al cruce de las críticas por una foto en bikini que se viralizó en las redes sociales, una nueva imagen de la modelo volvió a ponerla en el centro de la escena. Esta vez fue Maxi López , su ex marido, quien sorprendió al compartir una foto de la blonda que rápidamente estalló en el mundo virtual.

La publicación no pasó desapercibida entre los seguidores de la mediática, ya que llegó pocas horas después de que Wanda defendiera públicamente su cuerpo y respondiera a quienes la acusaban de editar sus fotografías. Desde sus historias de Instagram, el ex participante de MasterChef Celebrity publicó una imagen en la que se ve a Wanda Nara sentada mientras realizaba un trámite administrativo en Italia.

Vestida de manera informal y sin una producción especial, Wanda Nara aparece concentrada en la gestión, completamente ajena a la cámara. La imagen rápidamente comenzó a circular en las redes sociales y fue interpretada por muchos como una muestra de que la famosa no edita con filtros sus fotos, como la acusan constantemente. Si bien muchos acusaron a Maxi López de “escrachar” a su ex, otros respaldaron su teoría de mostrarse al natural. Wanda volvió a ser noticia y esta vez por su aspecto físico que vuelve a ser tema por el uso de filtros en las redes sociales.

Aunque Maxi López no hizo ninguna referencia a la polémica, el momento elegido para compartir la fotografía despertó todo tipo de especulaciones entre los usuarios.

La publicación del exfutbolista llegó luego de que la enemiga de la China Suárez enfrentara una ola de comentarios por unas fotos en traje de baño difundidas durante sus vacaciones. Las imágenes generaron un intenso debate en las redes, donde varios usuarios cuestionaron su físico e incluso aseguraron que existían diferencias con las fotos que suele publicar en Instagram.

La imagen de la polémica

Lejos de quedarse callada, Wanda Nara respondió con firmeza a través de sus redes sociales. “Uno es un video y lo otro es Photoshop de ustedes, los trolls pagos. Amo mi cuerpo”, escribió la expareja de Mauro Icardi rechazando las críticas y defendiendo su imagen.

Más allá de las interpretaciones, la publicación volvió a demostrar el buen vínculo que hoy mantienen Wanda Nara y Maxi López. Ambos dejaron atrás los enfrentamientos del pasado y priorizan la relación por el bienestar de los tres hijos que tienen en común.

Wanda Nara obtuvo el permiso para traer a sus hijas pese a la negativa de Mauro Icardi

“Se hizo justicia. Tendrán solo la firma de la madre para obtener el pasaporte que les ‘robaron’”, escribió Wanda Nara con alegría en una historia que publicó en su cuenta de Instagram. Fueron semanas de mucha angustia para la conductora, quien dio a conocer el robo en su casa de campo luego del partido entre la Selección argentina y España en la final del Mundial 2026.

“Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá, que está con ellos. Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos”, expresó el domingo 19 de julio.