La profunda reflexión de Jimena Barón al explicar cómo sanó luego de Daniel Osvaldo.

La actriz y cantante, Jimena Barón , respondió preguntas de sus seguidores en Instagram y hubo una en particular que le llamó la atención. Una usuaria destacó cómo Matías Palleiro llegó a su vida para darle felicidad y "sanarle el corazón", pero la artista hizo una reflexión poderosa.

"Que lindo que llegó Q (Matías) para sanarte y arreglar lo que otros rompieron", le escribió una seguidora. Y la respuesta por parte de La Cobra no se hizo esperar.

Jimena Barón no la quiso contradecir a la seguidora, pero manifestó: "Es un hombre maravilloso y el amor de mi vida. Yo sané porque me rompí el oj... en terapia y él se enamoró de la versión de mi que finalmente logré".

En ese sentido, la artista reflexionó sobre las opiniones, cuestionamientos y comentarios alrededor de las personas en las relaciones. "Dejemos de hablar de hombres como si fueran Dios y démonos el reconocimiento que tanto merecemos las trabajadas", expresó, contundente.

Jimena Barón tuvo pocas relaciones mediáticas, pero la más comentada siempre fue la de Daniel Osvaldo, el padre de su hijo. Ella misma contó cómo la lastimó durante y después de su vínculo y es de conocimiento público su poca presencia en la crianza de Morrison.

El gesto de Jimena Barón con un participante de "Es mi sueño"

El programa "Este es mi sueño" tuvo un momento de respeto absoluto cuando en el centro del escenario se plantó Jeremías, un joven oriundo de la ciudad de Chapadmalal que viajó a los estudios de grabación para cumplir su sueño y mostrar su talento para cantar. Pero, de yapa, terminó emocionando a todos los jurados. Rápidamente dejó en claro el respeto que tiene hacia los jurados del programa. “Buenas noches, ¿cómo les va? Un placer estar acá, obviamente, frente a cuatro estrellas”, escucharon Abel Pintos, Carlos Baute, Jimena Barón y Joaquín Levinton quienes ocupan ese rol.

Su presencia no quedó a un costado sino que cautivó el centro de la atención por su vestimenta que representaba la tradición gaucha. “Qué look y qué porte. Sos un bombonazo, Jeremías”, dijo Jimena, quien terminaría luego tomando una decisión contundente que dejó en evidencia la conexión que sintió rápidamente. Luego de la respetuosa presentación, cantó Chacarera del Triste, de Los Chalchaleros, y generó emoción en los participantes: “Tu voz transmite un montón. Hay pasión, hay enojo… me emocionaste mucho. Me metí de lleno”, dijo Jimena conmovida tras una presentación que recibió cuatro luces verdes que le permitieron avanzar en el concurso.

En medio de un diálogo, la artista reveló una historia que luego terminaría con un final soñado: "Yo no terminé el colegio, me falta quinto año. Y por eso no me iba a ir de viaje de egresados”, contó revelando que un director la incentivó a que viva la experiencia. "Estoy leyendo que vos no te vas a ir de egresados porque no tenés plata, ¿verdad?”, consultó mientras que el joven afirmó: “Yo prefería dejar el dinero en casa y no gastarlo en un viaje, aunque sé que es importante”.

“Jere, yo te quiero pagar el viaje de egresados. ¿Puedo? ¿Me dejás?”. Luego del anuncio se fundieron en un abrazo emotivo y la artista soltó: “Quiero que te vayas de viaje de egresados. "Seguí laburando y todo, pero andate a disfrutar. No te la pierdas. Voy a pedir dos aplausos. El primero para Jimena Barón y el segundo para este crack bonaerense”, dijo el conductor Guido Kazcka al ver la buena acción de la cantante.