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El look de Elina Costantini a lo Frida Kahlo folk chic

La reconocida modelo brilló en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), durante la presentación de la muestra "Viva Frida".

El look de Elina Costantini a lo Frida Kahlo folk chic

Elina Constantini eclipsó a todos en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por su estética en la inauguración de la muestra "Viva Frida". Es que la modelo se preparó a la altura de su rol debido a que fue la encargada de encabezar el anuncio oficial.

No fue una prenda más: logró fusionar la alta costura con el look que representa a la figura que se homenajea, enfocados en la vestimenta con las raíces de la artista azteca. Todo en un contexto de alfombra roja donde la atención por los looks se altera y las críticas afloran sin frenos.

Cómo era el look

Constantini mostró un vestido largo con un tono rojo, demostrando pasionalidad y una clara representación de Frida. A su vez, completaron el look un chal negro con textura y caída.

La presentación de su estética estuvo acompañada con accesorios que no pasaron desapercibidos. Collares de cuentas verdes y piedras preciosas que brillaron en una jornada soñada de presentación, aros, brazaletes artesanales y un claro espíritu folk chic.

Su peinado, clave en el look

Constantini decidió optar por un recogido en su cabello, que contó con trenzas entrelazadas y elementos decorativos que también hicieron referencia a Kahlo, quien utilizaba tocados florales.

Sobre la muestra

La misma fue Organizada por la Semana de la Alta Costura Argentina en conjunto con el Museo Frida Kahlo de México y podrá ser recorrida por el público desde el domingo 20 de septiembre de 2026 hasta el 15 de marzo de 2027.

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