El look de Elina Costantini a lo Frida Kahlo folk chic

La reconocida modelo brilló en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires ( MALBA ), durante la presentación de la muestra "Viva Frida".

Elina Constantini eclipsó a todos en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires ( MALBA ), ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por su estética en la inauguración de la muestra "Viva Frida". Es que la modelo se preparó a la altura de su rol debido a que fue la encargada de encabezar el anuncio oficial.

No fue una prenda más: logró fusionar la alta costura con el look que representa a la figura que se homenajea, enfocados en la vestimenta con las raíces de la artista azteca. Todo en un contexto de alfombra roja donde la atención por los looks se altera y las críticas afloran sin frenos.

Constantini mostró un vestido largo con un tono rojo, demostrando pasionalidad y una clara representación de Frida . A su vez, completaron el look un chal negro con textura y caída.

La presentación de su estética estuvo acompañada con accesorios que no pasaron desapercibidos. Collares de cuentas verdes y piedras preciosas que brillaron en una jornada soñada de presentación, aros, brazaletes artesanales y un claro espíritu folk chic.

Su peinado, clave en el look

Constantini decidió optar por un recogido en su cabello, que contó con trenzas entrelazadas y elementos decorativos que también hicieron referencia a Kahlo, quien utilizaba tocados florales.

Sobre la muestra

La misma fue Organizada por la Semana de la Alta Costura Argentina en conjunto con el Museo Frida Kahlo de México y podrá ser recorrida por el público desde el domingo 20 de septiembre de 2026 hasta el 15 de marzo de 2027.