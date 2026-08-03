El look de Elina Costantini a lo Frida Kahlo folk chic
La reconocida modelo brilló en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), durante la presentación de la muestra "Viva Frida".
Elina Constantini eclipsó a todos en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por su estética en la inauguración de la muestra "Viva Frida". Es que la modelo se preparó a la altura de su rol debido a que fue la encargada de encabezar el anuncio oficial.
No fue una prenda más: logró fusionar la alta costura con el look que representa a la figura que se homenajea, enfocados en la vestimenta con las raíces de la artista azteca. Todo en un contexto de alfombra roja donde la atención por los looks se altera y las críticas afloran sin frenos.
Cómo era el look
Constantini mostró un vestido largo con un tono rojo, demostrando pasionalidad y una clara representación de Frida. A su vez, completaron el look un chal negro con textura y caída.
La presentación de su estética estuvo acompañada con accesorios que no pasaron desapercibidos. Collares de cuentas verdes y piedras preciosas que brillaron en una jornada soñada de presentación, aros, brazaletes artesanales y un claro espíritu folk chic.
Su peinado, clave en el look
Constantini decidió optar por un recogido en su cabello, que contó con trenzas entrelazadas y elementos decorativos que también hicieron referencia a Kahlo, quien utilizaba tocados florales.
Sobre la muestra
La misma fue Organizada por la Semana de la Alta Costura Argentina en conjunto con el Museo Frida Kahlo de México y podrá ser recorrida por el público desde el domingo 20 de septiembre de 2026 hasta el 15 de marzo de 2027.
Te puede interesar...
Leé más
Cuándo comienza la nueva temporada de "PH: Podemos Hablar" con Andy Kusnetzoff en Telefé
Silvina Escudero soltera: contó lo que hará con los hombres, tras estar 9 años en pareja
¡Escándalo! En Luzu TV se rieron de una bailarina de Pasión de Sábado y ella les respondió
-
TAGS
- look
- Frida Kahlo
- LMNS
Noticias relacionadas