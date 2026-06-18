Escándalo en Luzu Tv: Flor Peña dio una fake news sobre Jorge Messi y la echaron

Nicolás Occhiato echó a la conductora y a dos productores tras la fake news que se viralizó en pleno Mundial. La familia Messi tuvo que sacar un comunicado.

Florencia Peña difundió en vivo al aire de Luzu TV la falsa noticia de la muerte de Jorge Messi , padre del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi . Lo que siguió fue una de las crisis más graves en la historia del canal de streaming: el dueño y fundador de la plataforma, Nicolás Occhiato , salió de inmediato a desvincularse públicamente de lo ocurrido y horas después confirmó la desvinculación de la conductora y de dos productores involucrados en el episodio.

La información circuló como un rumor en redes sociales en el contexto del debut de Argentina en el Mundial 2026 . Peña la tomó sin verificar y la comunicó en el programa que conduce en Luzu . Minutos después, la propia conductora se desdijo al aire y aclaró que se trataba de un rumor sin confirmar. El daño, sin embargo, ya estaba hecho: el clip se viralizó de inmediato y las redes sociales la fulminaron con críticas.

La familia Messi no tardó en emitir un comunicado oficial para desmentir la información. Según el texto, Jorge Messi se encuentra vivo, aunque atraviesa un delicado cuadro de salud por el que permanece en reposo. La aclaración llegó pocas horas después de que la fake news se propagara por todas las plataformas.

Embed "Flor Peña":

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

Occhiato desvinculó a Flor Peña y dos productores: el comunicado de Luzu TV

La respuesta de Occhiato fue contundente y llegó a través de su cuenta de X. "Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo", escribió el fundador del canal. Y fue terminante: "Corresponde una sanción".

Horas más tarde, Luzu TV emitió un comunicado oficial que confirmó la decisión ya tomada: "Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa". El texto fue lapidario en su cierre: "Las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado".

Además de Peña, dos productores del programa fueron desvinculados por no haber verificado la información antes de que saliera al aire. El canal dejó en claro que la responsabilidad no recae únicamente en la conductora, sino en toda la cadena editorial que permitió que la noticia falsa llegara a emitirse.

La propia Flor Peña salió a pedir disculpas públicamente en sus redes. En su descargo, la actriz reconoció el error, lamentó el impacto de la información falsa sobre la familia Messi y aseguró que el episodio la afectó profundamente a nivel personal y profesional. No aclaró si su salida de Luzu fue una decisión propia o una consecuencia directa de la resolución del canal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Flor_de_P/status/2067690000771391836&partner=&hide_thread=false Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor.



Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción… — Florencia Peña (@Flor_de_P) June 18, 2026

La fake news no solo le costó el puesto a Peña sino que abrió un debate sobre los estándares de verificación en los medios de streaming, donde la velocidad y la informalidad suelen primar por sobre el chequeo periodístico.

Al mismo tiempo, varias marcas que acompañan la cobertura de Luzu TV en Estados Unidos estudiaban si mantenían sus pautas en el streaming. Puertas adentro de la concentración de la Selección argentina, los periodistas reconocían que había malestar por la difusión de la falsa noticia sobre el estado de salud de Jorge Messi.