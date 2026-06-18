Fake news: Flor Peña confirmó la muerte del padre de Lionel Messi y en las redes la fulminaron

La actriz y conductora de Luzu dio una noticia sin chequear y los internautas no la perdonaron.

Flor Peña confirmó la muerte del padre de Lionel Messi y en las redes la fulminaron.

Florencia Peña se convirtió en el enemigo público número 1 de la Argentina tras anunciar al aire la supuesta muerte de Jorge Messi , el padre de Lionel Messi . Si bien el estado de salud del papá del capitán argentino no pasa por un buen momento y el rumor comenzó a circular con fuerza en las redes sociales, la conductora difundió la información en Luzu TV sin que existiera una confirmación oficial.

“No quiero dar una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. ¿Fue algo repentino? ¿Qué información hay? ¡En medio del Mundial! Se va a tener que ir”, expresó la actriz y conductora en pleno vivo.

En cuestión de minutos, las redes estallaron con críticas y cuestionamientos por la falta de verificación, mientras numerosos usuarios la acusaron de haber replicado una delicada fake news.

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Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

“Era una fake... Pedimos disculpas”, aclaró Florencia Peña minutos después, pero para ese entonces ya la habían cancelado en redes. La producción de Luzu TV también se disculpó por el grave error en vivo.

La reacción de los internautas

Con el correr de los minutos, las redes sociales no perdonaron a Florencia Peña. Rápidamente, miles de usuarios se dirigieron a la red social X para expresar su repudio a la conductora.

Además, periodistas y colegas de la conducta también criticaron el accionar. Sin dudas, un hecho que nuevamente nos lleva a plantearnos acerca de la necesidad de que los espacios en los medios de comunicación y el tratamiento de noticias sensibles estén en manos de profesionales adecuadamente capacitados.

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La familia de Lionel Messi desmintió rumores con un comunicado oficial

La familia de Lionel Messi difundió este 18 de junio de 2026 un comunicado oficial para informar sobre la salud de Jorge Messi, padre del futbolista, y para pedir que se respete la privacidad del proceso que atraviesan.

En el texto, la familia señaló que Jorge "atraviesa una situación de salud" y precisó cuál es su estado actual: "En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta". El comunicado apuntó de lleno contra la circulación de versiones. La familia expresó su "profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".

Además, el entorno marcó cuál es la única fuente válida sobre el tema. Aclaró que "únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge" y que cualquier dato que no provenga de la propia familia y sus canales "no debe ser considerada válida ni veraz".

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Sobre el cierre, el texto incluyó un llamado a la prudencia. "En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad", expresó la familia, antes de remarcar que "la salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable".