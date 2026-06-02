Flor Peña y Marley salieron a responder a Laura Ubfal tras las polémicas críticas.

Flor Peña y Marley opinaron del caso de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que fue asesinada en Córdoba y cuyo crimen conmueve a todo el país. Y fue una ocasión ideal para que ambos salieran a responder a las críticas que hizo Laura Ubfal relacionando este hecho con los dichos de Pipe , el pequeño hijo de Flor, en Luzu TV. Una polémica que movilizó distintas opiniones.

La periodista había dicho que la actriz debería haber frenado a su hijo Felipe, de ocho años, cuando habló de una compañera que fue "novia de todo un aula" y Flor Peña respondió: "Decir que yo estoy criando a un incel me parece una falta absoluta de criterio". "Piensen antes de llevar a los chicos a la tele", había dicho Ubfal sobre la presencia de los hijos de los conductores de Luzu en el programa "El Show del Verano".

Mientras relataba el hecho, Marley expresó: "No puede ser que se banalicen los casos y llevarlos a taradeces y tratar de unirlo con el mundo del espectáculo. Es una vergüenza".

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"Para hablar de mí... es todo un nivel de locura que de repente yo tengo que, en el medio de algo catastrófico que ojalá fuera solo un caso, porque estamos llorando niñas hace una semana. Va la tercer mujer que aparece en una semana. Es delirante. No entendí la gente que dice barbaridades y que haya el oportunismo de ciertas personas de querer involucrarme a mí en una situación o un contexto durísimo para las mujeres. Querer involucrarme a mí y mi hijo. Mi hijo y yo no tenemos nada que ver en esto", respondió Flor a Laura Ubfal desde Luzu TV.

Las declaraciones de Flor Peña

"Me parece absurdo, me parece cruel, fuera de lugar, de un oportunismo asqueroso. Es volver a poner el foco donde no va", siguió Flor Peña mostrándose indignada. "El foco tiene que estar allá en la Justicia en liberar a ese hombre después de lo que ya había hecho, dejándolo que suceda lo que sucedió", agregó Marley.

"Mañana hay que marchar", siguió Flor Peña. "A las 5 de la tarde, y esto no tiene que ver con pensamiento político", sumó Marley. "Esto tenía que ser transversal, unánime, no importa que piensen de un lado o del otro. Son personas que matan de una manera desalmada", opinó fuertemente Peña.

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En el final, Flor Peña volvió a dirigirse a Laura Ubfal: "Respecto a lo mío, tener que escuchar a una mujer que dice que estoy criando un incel me parece de una falta absoluta de criterio. Una ignorancia supina".

Recordemos que Laura Ubfal había calificado de "micromachismo" a los dichos de Felipe, el hijo de 8 años de Flor Peña. "Lo relacioné porque todo tiene que ver con la educación de tu hijo varón, la mirada que tiene sobre las mujeres. Todo es todo. [...] Me vino a la memoria lo de Flor Peña porque lo había hablado con mis amigas", explicó Laura Ubfal. "Yo no tengo nada contra Flor, voy al teatro y la aplaudo, no es ese el tema", agregó la panelista. "Marley fue con Milenka, un fotógrafo le hacía gestos y ella se los devolvía. No se dan cuenta que la están sexualizando. Perdón Marley, perdón". "Piensen antes de llevar a los chicos a la televisión", lanzó la panelista.