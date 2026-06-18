La familia de Lionel Messi desmintió rumores con un comunicado oficial sobre la salud de Jorge

A través de un comunicado, el entorno del jugador informó que su papá está bajo seguimiento médico. Y rechazó las versiones que circularon en las últimas horas.

La familia de Lionel Messi difundió este 18 de junio de 2026 un comunicado oficial para informar sobre la salud de Jorge Messi , padre del futbolista, y para pedir que se respete la privacidad del proceso que atraviesan.

En el texto, la familia señaló que Jorge "atraviesa una situación de salud" y precisó cuál es su estado actual: "En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".

El comunicado apuntó de lleno contra la circulación de versiones. La familia expresó su "profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".

Además, el entorno marcó cuál es la única fuente válida sobre el tema. Aclaró que "únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge" y que cualquier dato que no provenga de la propia familia y sus canales "no debe ser considerada válida ni veraz".

El pedido de la familia Messi en el comunicado

Sobre el cierre, el texto incluyó un llamado a la prudencia. "En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad", expresó la familia, antes de remarcar que "la salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable".

Comunicado Familia Messi 18 de Junio 2026

La familia también agradeció el acompañamiento recibido: reconoció "las muestras de cariño, respeto y preocupación" y solicitó que se preserve "la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso".

Por último, el comunicado adelantó cómo se manejará la información de ahora en adelante. "Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes", indicó el texto, que cerró con un agradecimiento "por la comprensión".