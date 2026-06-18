Ángel de Brito fue tajante sobre la salud de Jorge Messi: "Hablé recién"

El periodista confirmó que el padre del capitán de la Selección Argentina está enfermo y se trata en Rosario junto a su familia.

En medio de la catarata de versiones sobre la salud de Jorge Messi , padre y representante histórico de Lionel, una voz salió a poner freno. El periodista Ángel de Brito se refirió al tema en su ciclo de streaming y desmintió de manera tajante los rumores que se viralizaron durante la jornada.

"El rumor que corrió hoy, no es cierto", lanzó el conductor, que aclaró haber consultado al entorno momentos antes: "Hablé recién, así que es mentira".

De Brito sí confirmó la enfermedad, pero pidió mesura: "Sí es verdad que tiene una enfermedad y que lo están tratando en Rosario, en el Hospital Español, creo". Y describió el acompañamiento familiar: "Celia lo está acompañando. Todo el resto de la familia está presente, por supuesto".

jorge messi

Esa situación es la que está detrás de la emoción que mostró Lionel en el debut del Mundial 2026. El capitán se quebró tras su primer gol en la goleada 3-0 a Argelia y luego habló de "días difíciles" por un motivo ajeno a lo deportivo, sin dar precisiones.

Qué dijo Ángel de Brito sobre la salud del papá de Messi

El conductor fue especialmente duro con la difusión de versiones falsas. "No se sumen a las fake news, ni a anunciar muerte, ni a anunciar tragedias cuando no ocurrieron", reclamó. Y agregó una frase que apuntó al corazón del problema: "Cuando ocurran las cosas, se van a saber".

También cuestionó a quienes inventan para ganar visibilidad: "Hay gente que al pedo inventa, por tener dos minutos más de prensa". En esa línea, fue tajante sobre el daño que provocan: "Son capaces de matar gente. De cualquier barbaridad".

Embed LA VERDAD SOBRE LA SALUD DEL PAPÁ DE MESSI



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De Brito remarcó, además, que no le parece bien exponer la salud de una persona que no es pública: "A mí no me parece ahondar en detalles de salud de una persona que no está expuesta, que no tiene nada que ver con esto". Por eso evitó dar precisiones sobre el diagnóstico.

Mientras tanto, la Selección Argentina continúa preparándose bajo hermetismo para su segunda presentación en el Mundial 2026 el lunes 22 frente a Austria, en Dallas.