Qué se sabe de la salud de Jorge Messi y la emoción de Celia, su esposa

Tras el llanto de Lionel en el debut ante Argelia, crecieron las versiones sobre el cuadro de su papá. Celia Cuccittini habló en off con una periodista.

Las lágrimas de Lionel Messi en el debut de Argentina en el Mundial 2026 abrieron un interrogante que excede lo deportivo. Mientras crecen las versiones sobre la salud de su padre, Jorge Messi , la familia mantiene un fuerte hermetismo y evita dar precisiones.

El capitán se quebró tras su primer gol en la goleada 3-0 ante Argelia. Consultado en conferencia, fue sincero pero reservado: "Fueron días complicados y la emoción fue por eso", dijo, y aclaró que el motivo era ajeno a lo futbolístico, sin profundizar.

Pasado el mediodía de este jueves circularon en redes sociales versiones de las más graves respecto del estado de salud de su papá. Según trascendió, Jorge permaneció internado durante esta última semana por un cuadro delicado que se le detectó el año pasado.

El periodista Eduardo Feinmann fue quien más se explayó sobre el tema en Radio Mitre. Afirmó que el representante arrastra "un problema bastante grave de salud" desde el año pasado y que esta semana su estado habría empeorado.

Qué dijo la mamá de Messi en medio del Mundial 2026

En ese clima, las únicas palabras del entorno llegaron por un costado inesperado. La periodista Mariana Brey contó que le escribió a Celia Cuccittini, mamá de Lionel, tras el partido, y que recibió respuesta enseguida. Pero el mensaje no se refirió a la salud de Jorge: la madre habló de la emoción de la familia.

Según relató Brey, Celia le respondió que estaban "muy emocionados", disfrutando y felices por el debut.

Embed QUÉ DIJO LA MAMÁ DE MESSI



Mariana Brey contó que se comunicó con la mamá del capitán de la Selección Argentina.

pic.twitter.com/NYQbPItnPw — Vía País | Vía Buenos Aires (@ViaBsAscomar) June 17, 2026

También se vio en redes el apoyo de Antonela Roccuzzo. La esposa del capitán publicó un mensaje de aliento —"Con vos siempre"— acompañando a Lionel tras una jornada tan especial como cargada de emoción.

La figura de Jorge Messi es central en la vida del futbolista. Fue quien impulsó su llegada a Barcelona siendo un adolescente, para costear el tratamiento de crecimiento que la familia no podía afrontar en Rosario, y durante años se desempeñó como su representante y sostén fuera de la cancha.

Por ahora, todo lo que rodea a su cuadro de salud son trascendidos que la familia eligió no confirmar ni desmentir. En ese marco, conviene tomar con cautela las versiones que circulan sobre la gravedad o la naturaleza del cuadro, ninguna de ellas respaldada por fuentes confirmadas.