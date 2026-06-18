Mundial 2026: con quién podría cruzarse Argentina en 16avos y cuáles son los nuevos criterios de clasificación

Con el nuevo formato, avanzan dos por grupo y los ocho mejores terceros. La Albiceleste podría cruzarse con España o Uruguay en la ronda eliminatoria.

La Selección Argentina arrancó el Mundial 2026 con el pie derecho —3-0 a Argelia— y ya lidera el Grupo J. Con el torneo en marcha, la pregunta que se hace el hincha es contra quién podría cruzarse en los 16avos de final, la primera instancia de eliminación directa que estrena esta Copa.

La respuesta depende de en qué posición termine el equipo de Lionel Scaloni . El Grupo J quedó emparejado con el Grupo H , que integran España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. El primero de una zona cruza con el segundo de la otra.

Si Argentina termina primera , jugará ante el segundo del Grupo H el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. Si queda segunda , enfrentará al líder de esa misma zona el jueves 2 de julio, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Por el nivel de los protagonistas, los rivales más probables son España o Uruguay. Un clásico rioplatense ante la Celeste aparece como uno de los escenarios más atractivos, aunque tampoco se descarta un duelo con la España de Luis de la Fuente. El Grupo H empezó con un doble empate en la primera fecha: España igualó sin goles con Cabo Verde y Uruguay 1 a 1 con Arabia Saudita.

uruguay arabia saudita

El nuevo formato de clasificación

El nuevo formato amplió el torneo a 48 selecciones, repartidas en 12 grupos de cuatro. Avanzan los dos primeros de cada zona —24 equipos— más los ocho mejores terceros, hasta sumar 32.

¿Y si hay igualdad de puntos dentro de un grupo? La gran novedad es que primero se mira el enfrentamiento directo entre los equipos involucrados, al estilo de la Champions League. Recién después se aplican la diferencia de gol, los goles marcados, el Fair Play y, como última instancia, el ranking FIFA.

Para los terceros, en cambio, se arma una tabla general que compara a los 12 grupos entre sí. Allí pesan, en este orden, los puntos, la diferencia de gol, los goles a favor, el Fair Play y el ranking FIFA. Los cuatro peores terceros quedan afuera del torneo.

Ese detalle también le importa a Argentina. Si terminara tercera pero entre las ocho mejores, cruzaría con un líder de los grupos B, D, G, K o L, entre el miércoles 1 y el viernes 3 de julio. Es la vía menos deseada, porque suele implicar un rival de mayor jerarquía que un segundo de zona.

Todo, claro, está atado a lo que pase en la cancha. Argentina vuelve a jugar el lunes 22 de junio ante Austria, en Dallas, en un partido clave para encaminar el primer puesto, y cerrará la fase ante Jordania el sábado 27. Hasta entonces, cualquier cuenta sobre los 16avos será provisoria.