El neuquino Darío Herrera debuta en el Mundial 2026: qué partido dirigirá

La FIFA confirmó la designación a un partido de la segunda fecha del certamen ecuménico. Cuál es el partido que dirigirá.

El neuquino Darío Herrera tendrá su debut en el Mundial 2026 luego de las presentaciones de Facundo Tello (Canadá-Bosnia) y Yael Falcón Pérez (Suecia-Túnez) en representación del arbitraje argentino. Este jueves el árbitro fue confirmado para impartir justicia en la segunda fecha de la fase de grupo.

El árbitro estará acompañado de una terna argentina en el campo de juego en su primera presentación en el certamen ecuménico.

La FIFA confirmó que el neuquino será el encargado de impartir justicia en el duelo que protagonizarán Bélgica e Irán, programado para próximo 21 de junio por el grupo G. El mismo se disputará desde las 16 en Los Angeles Stadium , escenario que será histórico para el árbitro nacido en Neuquén .

Darío Herrera designación arbitraje Mundial

El mismo estará acompañado por Cristian Navarro y Gabriel Chade, quienes serán sus asistentes de campo. El cuarto árbitro será el japonés Yusuke Araki y tendrá como reserva a Juri Mihara de la misma nacionalidad.

Empieza la segunda fecha, partidos de hoy 18 de junio, horarios y cómo ver

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su segunda fecha este jueves 18 de junio con cuatro partidos que empiezan a ordenar los grupos A y B. La jornada llega cargada de definiciones tempranas.

Para los hinchas de la Patagonia, la agenda arranca al mediodía argentino y se estira hasta la noche, con el cruce más atractivo reservado para el cierre. La Selección Argentina no juega hoy, pero el calendario ofrece duelos clave para seguir de cerca.

El plato fuerte es el cruce entre el anfitrión y los asiáticos en el estadio de Guadalajara: ambos llegan con puntaje ideal y se disputan la cima del Grupo A, en un partido que puede definir el liderazgo antes de la última fecha.

corea del sur foto FIFA

Mundial 2026: los partidos de hoy

República Checa vs Sudáfrica abre la jornada a las 13 (hora de Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Los dos perdieron en el debut y están obligados a sumar para no quedar al borde de la eliminación en el Grupo A.

Suiza vs Bosnia y Herzegovina sigue a las 16, en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El Grupo B quedó parejo tras la primera fecha: las cuatro selecciones cosecharon un solo punto y todo está abierto de cara al cierre.

Canadá vs Catar se juega a las 19 en el BC Place de Vancouver. El anfitrión, dirigido por Jesse Marsch, recibe a un rival que sorprendió al rescatar un empate ante Suiza en su estreno mundialista.

México vs Corea del Sur cierra el día a las 22, en Guadalajara. Es el duelo más esperado de la fecha: los dos ganaron en su debut y el vencedor quedará en inmejorable posición para avanzar a los 16avos de final.

méxico debut portada Debutó en México el jugador más joven del Mundial 2026. Foto: FIFA.

Cómo ver los partidos de este jueves

Más allá del foco mexicano que domina la cobertura internacional de la jornada, la fecha 2 funciona como termómetro para el resto de los grupos. El formato ampliado a 48 equipos estiró la primera fase y volvió más impredecibles los cierres de zona, con varios terceros puestos todavía en juego por la repesca de los mejores ubicados.

Cómo ver el Mundial 2026 en Argentina. Según la grilla difundida para la región, los partidos se pueden seguir por la pantalla de TyC Sports y por DSports. La distribución de derechos varía entre países y señales, por lo que conviene chequear la programación de cada cadena antes de cada encuentro.

La Selección Argentina, en el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, ya debutó con una goleada y volverá a la cancha en los próximos días. Mientras tanto, la agenda de este jueves permite a los hinchas seguir el pulso del torneo y empezar a anticipar posibles rivales de cara a la fase eliminatoria, que arrancará el 28 de junio.