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Mundial 2026: furor por la selección, se dispararon las búsquedas de viajes a Dallas tras el triunfo de Argentina

Tras el hat-trick de Messi ante Argelia, crecen las consultas por vuelos, hoteles y paquetes a la próxima sede. Pero los precios siguen siendo el mayor freno.

El moderno aeropuerto de Dallas.

El moderno aeropuerto de Dallas.
Mundial 2026: furor por la selección, se dispararon las búsquedas de viajes a Dallas tras el triunfo de Argentina

El triunfo de la Selección argentina en el debut del Mundial 2026 tuvo un efecto inmediato fuera de la cancha. Tras la goleada 3-0 ante Argelia, con un triplete de Lionel Messi, las consultas para viajar a Dallas —próxima sede del equipo de Lionel Scaloni— treparon 123% en las primeras horas, según datos de la agencia Despegar.

El dato refleja un patrón conocido: cuando la Selección gana, el entusiasmo se traduce casi en tiempo real en búsquedas de vuelos, hoteles y paquetes. Muchos hinchas definen el viaje sobre la marcha, a la espera de saber hasta dónde llega el equipo.

Dallas concentra la atención porque allí se jugarán los dos partidos que le restan a la Argentina en la fase de grupos: ante Austria el 22 de junio y frente a Jordania el 27, ambos en el AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys.

En ese contexto, algunas empresas de viajes lanzaron campañas de promociones relámpago, con descuentos de hasta 20% en vuelos, hoteles y paquetes a varios destinos. La agencia difundió además paquetes de seis noches a Dallas —del 21 al 28 de junio— que parten de los $2.716.779 por persona, con vuelo con escalas y hotel tres estrellas con desayuno.

Dallas-cowboys
El AT&T Stadium de Dallas.

El AT&T Stadium de Dallas.

Esas cifras, provistas por la propia agencia, conviven con un escenario más complejo. El interés también aparece en otras plataformas: Almundo informó que las búsquedas de vuelos a Estados Unidos crecieron 150% en el último mes, con Miami a la cabeza, seguida por Dallas y Kansas City.

Booking.com, en tanto, registró un salto de 1540% en las búsquedas de alojamiento en Dallas para las fechas de los partidos, según su gerenta general en la Argentina, Jimena Gutiérrez.

El Mundial 2026, el más caro, y la cuenta de los hinchas

Detrás del entusiasmo asoma la otra cara: el costo. El pasaje de ida y vuelta más económico a Dallas, con escalas, ronda los US$1.200, mientras que una entrada para Argentina-Austria en sitios de reventa puede superar los US$700.

Los paquetes completos son todavía más altos. Almundo vendió cerca de 600 y aseguró que el 95% de los cupos para la fase de grupos ya estaba colocado, con precios que arrancan en US$9.500 para ver dos partidos. La Argentina figura entre los diez países que más entradas solicitaron a la FIFA.

El panorama, sin embargo, no es de lleno asegurado. La Asociación Americana de Hoteles y Alojamientos (AHLA) advirtió que las reservas se ubican por debajo de lo previsto en casi todas las sedes.

El organismo precisó que hasta el 70% de las habitaciones que la FIFA había bloqueado en Dallas y otras ciudades fueron canceladas. A eso se suma que unos 34.000 argentinos quedaron sin la posibilidad de ingresar a los estadios.

Cómo sigue el cronograma de Argentina

La logística, al menos, juega a favor. Los tres partidos de la primera fase se concentran en el centro de Estados Unidos, y Aerolíneas Argentinas programó vuelos directos a Kansas y Dallas en las fechas clave, en competencia con American Airlines en esa ruta.

Con Messi en lo que sería su último Mundial, el cruce entre la pasión y el bolsillo marca el ritmo de los viajes. El triunfo ante Argelia volvió a encender la ilusión; las próximas horas dirán cuántos de esos clics terminan en una valija rumbo a Dallas.

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