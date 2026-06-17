Mundial 2026: una selección sufre por un brote de ébola en su país y perdió a su hincha más destacado

Vuelven a un Mundial 52 años después, pero la cuarentena por el brote dejó a su hincha más fiel sin viaje.

Para una nación con poca tradición futbolística, la postal de jugadores e hinchas llegando con estolas y pieles de leopardo despertó simpatía inmediata. Pero detrás del color, la participación de Congo en el Mundial 2026 esconde una historia de superación marcada por la reaparición del ébola en su territorio.

La selección, que vuelve a una Copa del Mundo 52 años después, debutará este miércoles ante Portugal en el NRG Stadium de Houston, por el Grupo K. Su llegada a Estados Unidos estuvo condicionada por el rebrote del virus, que obligó a rehacer toda la preparación.

El brote, identificado como la cepa Bundibugyo , golpeó a Congo y a Uganda. La OMS activó una alerta sanitaria y Estados Unidos impuso una cuarentena de 21 días a quienes hubieran estado en territorio congoleño. La medida llegó sin margen para cumplirla antes del torneo.

CONGO

Eso dejó afuera a buena parte de los dirigentes y acompañantes, y también a un futbolista: Rocky Bushiri, defensor del Hibernian de Escocia, que había pasado por su país y no pudo reincorporarse. En su lugar fue convocado Aaron Tshibola, del Kilmarnock.

Congo en el Mundial 2026: una preparación a contrarreloj

Para evitar contagios y prohibiciones, la federación suspendió la primera etapa de concentración prevista en Kinshasa. Los jugadores que militan en Europa se concentraron directamente en Bélgica, bajo la metodología de burbuja sanitaria.

También se cayó el amistoso pactado contra Chile en el sur de España. El único ensayo posible fue ante Dinamarca: un empate sin goles en Lieja. Así, Los Leopardos llegaron al torneo con apenas un partido de rodaje.

Hay un costado que excede lo deportivo. La principal cábala del equipo no podrá repetirse. Michel Kuka Mboladinga, conocido por todos como Lumumba, es el hincha número uno de la selección. Famoso por disfrazarse y permanecer inmóvil como una estatua durante los 90 minutos, no llegó a completar la cuarentena a tiempo y se quedó sin Mundial.

hombre estatua congo

La expectativa

Pese a las restricciones, el plantel no atravesó los inconvenientes que sí denunciaron Senegal o Uzbekistán por los controles de seguridad. A los congoleños solo les tomaron la temperatura antes de partir hacia su concentración en Houston.

La figura más buscada fue Cédric Bakambu, delantero de 35 años del Betis, rodeado por la comunidad congoleña de Houston, estimada en unas 10.000 personas. Muchas familias, sin embargo, lamentaron no poder asistir a los partidos por el valor de las entradas fijado por la FIFA.

La última vez que Congo había jugado un Mundial fue en Alemania 1974, cuando competía bajo el nombre de Zaire. Perdió sus tres partidos sin marcar: 0-2 con Escocia, 0-9 con Yugoslavia y 0-3 con Brasil. Recuperó su nombre original tras la caída del dictador Mobutu Sese Seko.

El equipo selló su boleto al imponerse 1-0 a Jamaica en el repechaje, una clasificación celebrada como histórica en Kinshasa. Tras el debut ante Portugal, el plantel de Sebastien Desabre viajará a Guadalajara para enfrentar a Colombia el martes 23 y cerrará la fase ante Uzbekistán el sábado 27, en Atlanta. El técnico francés pidió "hacer un buen papel" en el regreso mundialista.