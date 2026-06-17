Su sueño era ver a Messi en el Mundial y error en el pasaje casi lo deja afuera: la insólita historia

El único objetivo de Pablo era poder llegar para ver a Messi en su último Mundial, pero vivió momentos de angustia por un inesperado problema.

El Mundial 2026, el último de Lionel Messi, ya empieza a contar con anécdotas de fanáticos que hicieron lo imposible para ver a la Selección Argentina.

Lo que debía ser el comienzo de una experiencia inolvidable, estuvo cerca de convertirse en una pesadilla para Pablo, un argentino de 37 años que vive en España y es fanático de Lionel Messi . Su sueño era estar en el Mundial 2026 y ver el “último tango” del mejor futbolista del mundo, pero horas antes de viajar descubrió que un error en el pasaje de avión que casi lo deja afuera.

En una entrevista con TN, Pablo contó como planificó el viaje de sus sueños: “Decidí viajar al Mundial hace dos meses porque dije ‘es el último Mundial de Messi, tengo que estar sí o sí . Así que saqué los pasajes y la estadía. Cuando estaba por viajar vi que no coincidía la fecha del vuelo con la del hotel. Revisé nuevamente y vi que había sacado los pasajes para ir a Estados Unidos el 14 de julio en lugar del 14 de junio”, relató el fanático de Messi.

“Tuve cuatro infartos de miocardio en un segundo”, bromeó el joven nacido en Berazategui, que actualmente vive en San Sebastián, donde es dueño de un bar deportivo.

Inmediatamente, el hincha argentino tuvo que tomar una decisión: “Dije: ‘¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ya está, no me voy a hacer ni más pobre ni más rico’ y saqué otro pasaje en el momento”.

Mundial 2026. Anécdotas

Consultado sobre cuánto le costará recuperarse económicamente de este gasto impensado, no dudó: “Si pasa lo que todos queremos que pase, no me va a costar nada, no me importa nada”.

No quería perderse el “último tango” de Messi

Pablo ya había pasado un mal momento cuando en marzo se canceló la Finalissima entre Argentina y España en Doha. Ya tenía los pasajes y estaba listo para disfrutar del encuentro.

“Para los partidos importantes, siempre estamos ahí”, sostuvo y recordó su paso por el Mundial de Brasil 2014, tras el cual le quedó un enojo con el conjunto nacional por la final perdida ante Alemania.

“El Mundial 2018 lo vi de reojo y las Copas América que ganamos después, también. Estuve muy enojado hasta la semifinal del Mundial 2022. Les eché la culpa a todos de lo que había pasado”, reconoció.

Messi festejo vs Argelia Portada

El argentino tiene un plan claro para la cita de Estados Unidos, México y Canadá 2026: tras el debut ante Argelia volverá a España y luego emprenderá el viaje nuevamente a Dallas para ver el último partido de la fase de grupos ante Jordania.

Pero, además, Pablo tiene el pasaje que había comprado originalmente para volar desde Madrid hasta Estados Unidos el próximo 14 de julio. Es decir, cinco días antes de la final del torneo. “Ese vuelo lo tengo, así que volveré”, se ilusionó.

Los próximos partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026