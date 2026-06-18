Jorge Messi: quién es el padre y sostén de Lionel cuya salud conmueve en pleno Mundial 2026

El representante histórico del capitán argentino atraviesa un delicado cuadro de salud. Su situación explicaría las lágrimas de Lionel en el debut ante Argelia.

El nombre de Jorge Messi ganó el centro de la escena en pleno Mundial 2026 , pero no por una negociación ni un contrato: por su salud. El padre y representante histórico de Lionel atraviesa un delicado cuadro médico que, según versiones periodísticas, explicaría la emoción del capitán argentino en el debut.

Todo se precipitó tras el estreno de la Selección Argentina ante Argelia, cuando Lionel rompió en llanto luego de su primer gol. Más tarde, el propio futbolista aclaró que se trataba de algo ajeno a lo deportivo: "Pasé unos días difíciles, complicados", dijo en zona mixta.

Pero, ¿quién es Jorge Messi ? Nacido en Rosario, trabajó durante años en una fábrica metalúrgica antes de dedicarse de lleno a la carrera de su hijo. Con el tiempo se convirtió en su representante legal, administrador y principal consejero estratégico.

Jorge Messi

Su rol fue clave desde los inicios de la "Pulga" en Grandoli y Newell's Old Boys. Ante la imposibilidad de costear en el país el tratamiento de hormonas de crecimiento de Lionel, fue Jorge quien tomó la decisión de emigrar con su hijo a Barcelona, una apuesta que terminaría cambiando la historia del fútbol moderno.

Siempre de perfil bajo, lejos de las cámaras, su firma estuvo detrás de cada renovación con el club catalán y de los posteriores traspasos al París Saint-Germain y al Inter Miami. Padre de cuatro hijos junto a Celia Cuccittini, fue el sostén silencioso de una de las carreras más laureadas del deporte.

Qué se sabe de la salud de Jorge Messi

La información disponible es escasa y la familia mantiene un hermetismo absoluto. El periodista Eduardo Feinmann señaló en Radio Mitre que Jorge arrastra un problema de salud grave desde el año pasado, que se habría agravado en los últimos días. La agencia Reuters, citando a una fuente cercana, también reportó un cuadro médico.

Embed

Distintos medios indicaron que el representante permanecería internado, aunque no hubo precisiones sobre el diagnóstico. Hasta el momento, ni el entorno íntimo ni la AFA emitieron un comunicado oficial sobre su evolución, por lo que todo lo trascendido debe tomarse con cautela.

Dentro de la concentración, Lionel agradeció el acompañamiento del plantel y del cuerpo técnico de Lionel Scaloni. En el palco del debut, la familia estuvo representada por Antonela Roccuzzo, los hijos y algunos allegados, mientras —según trascendió— el resto de los Messi permanecía abocado al cuidado de Jorge.

La última aparición pública del representante databa de fines de 2025, en un palco del estadio del Inter Miami. Desde entonces optó por la reserva absoluta para transitar el tratamiento lejos de la exposición.

Mientras Argentina sigue su camino en el Mundial 2026, la mirada también se posa sobre la figura que acompañó cada paso de Lionel mucho antes de los Balones de Oro, los récords y los títulos. Detrás del mejor jugador de su generación está, una vez más, la historia de un padre.