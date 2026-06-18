Mundial 2026: la millonaria promesa solidaria de un influencer de Colombia por el triunfo de su selección

El creador de contenido había apostado por la victoria colombiana ante Uzbekistán y aseguró que volcaría la ganancia en una causa noble.

El debut de Colombia en el Mundial 2026 dejó una historia que trascendió la cancha. Un popular influencer de ese país ganó una abultada apuesta por el triunfo de su selección y prometió volcar parte de esa euforia en una causa solidaria: donar millones a fundaciones que rescatan perros.

Se trata de Yeferson Cossio , uno de los creadores de contenido más seguidos de Colombia, con millones de seguidores en redes sociales. Muy conocido en su país, el antioqueño suele protagonizar desafíos y apuestas virales que generan enorme repercusión entre los más jóvenes.

Horas antes del estreno de la Selección Colombia ante Uzbekistán, Cossio contó a sus seguidores que había apostado un millón de dólares al triunfo de su equipo. La jugada, realizada en una plataforma de apuestas online, prometía un retorno cercano a 1,38 millones de dólares si ganaban los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Colombia cumplió. Se impuso 3-1 con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz, aunque sufrió un empate transitorio en el complemento que, según mostró el propio influencer, lo hizo pasar del susto al alivio en cuestión de minutos.

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Mundial 2026: la promesa solidaria que se volvió viral

Más allá del resultado deportivo, lo que Cossio buscó instalar fue una promesa. Antes del partido publicó un mensaje en el que se comprometía: si su posteo alcanzaba el millón de "me gusta" y Colombia ganaba, donaría 200 millones de pesos colombianos —alrededor de 58.000 dólares— a fundaciones dedicadas al cuidado de perros.

Tras la victoria, el creador de contenido ratificó el compromiso y le puso fecha. Pidió a sus seguidores compartir la publicación para llegar a la meta de interacciones antes del 25 de junio, y aclaró que serían los propios usuarios quienes elijan la fundación beneficiada.

El desembolso de la donación, al igual que el cobro de la apuesta, todavía depende de que se cumplan las condiciones: el millón de "me gusta" en el primer caso y los procesos de validación de la plataforma en el segundo. Hasta entonces, ambas cifras siguen siendo una promesa.

yeferson cossio

La historia se viralizó en pleno clima mundialista, cuando las apuestas deportivas mueven sumas enormes en todo el mundo. Vale recordar que este tipo de jugadas implican un riesgo alto y conviene mirarlas con cautela: por cada caso ganador que se vuelve tendencia, hay muchos otros que terminan en pérdidas.

En lo estrictamente futbolístico, el triunfo dejó a Colombia como una de las protagonistas del arranque del torneo y le dio un envión anímico al equipo de Lorenzo, con una hinchada que vivió el debut con euforia dentro y fuera del estadio.

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