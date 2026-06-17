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en vivo fútbol LA MAÑANA | NEUQUEN - 17 de junio de 2026 - 03:07

Mundial 2026 EN VIVO: tras la victoria de Austria, debutan Portugal y Colombia

Este miércoles se completa la primera fecha en la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

cristiano ronaldo 2

EN VIVO

Con cinco partidos, finaliza este miércoles la primera de las tres fechas de la fase de grupos en el Mundial 2026. En la madrugada argentina, fue victoria de Austria sobre Jordania, por la misma zona J que integra la selección nacional, que goleó a Argelia en la noche del martes.

Además, a las 13, por la zona K, Portugal debutará ante la República Democrática del Congo. Será el primer partido en su sexta copa del mundo consecutiva para Cristiano Ronaldo, récord que compartirá con Lionel Messi.

Desde las 23, por ese grupo, Colombia hará lo propio ante Uzbekistan.

En la zona L, a las 17 se enfrentarán Portugal y Croacia, mientras que las 20 jugarán Ghana y Panamá.

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Se viene el debut de Cristiano Ronaldo en su sexto Mundial

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Austria le ganó a Jordania

En el cierre de la jornada del martes en Estados Unidos, en la madrugada de Argentina, el último partido fue victoria de Austria sobre Jordania.

En el grupo J, correspondiente a la selección nacional, los europeos se impusieron 2 a 1.

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