Con cinco partidos, finaliza este miércoles la primera de las tres fechas de la fase de grupos en el Mundial 2026. En la madrugada argentina, fue victoria de Austria sobre Jordania, por la misma zona J que integra la selección nacional, que goleó a Argelia en la noche del martes.
Mundial 2026 EN VIVO: tras la victoria de Austria, debutan Portugal y Colombia
Este miércoles se completa la primera fecha en la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
Además, a las 13, por la zona K, Portugal debutará ante la República Democrática del Congo. Será el primer partido en su sexta copa del mundo consecutiva para Cristiano Ronaldo, récord que compartirá con Lionel Messi.
Desde las 23, por ese grupo, Colombia hará lo propio ante Uzbekistan.
En la zona L, a las 17 se enfrentarán Portugal y Croacia, mientras que las 20 jugarán Ghana y Panamá.
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