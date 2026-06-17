Mundial 2026, hoy miércoles 17 de junio: horarios y dónde ver el debut de Portugal, Colombia e Inglaterra

Termina la primera fecha con los debuts de los Grupos K y L. Cristiano Ronaldo, Harry Kane y James Rodríguez largan en la Copa del Mundo.

James Rodríguez, una de las figuras de Colombia, va por su cuarto mundial.

El Mundial 2026 cierra este miércoles 17 de junio la primera fecha de la fase de grupos, con los últimos debuts del certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. La jornada concentra a las selecciones de los Grupos K y L.

El plato fuerte del día es el regreso de dos candidatos de peso. Portugal , con Cristiano Ronaldo a la cabeza, e Inglaterra , con Harry Kane y Jude Bellingham, ponen primera en la búsqueda del título.

A esa lista se suma un atractivo extra para el público sudamericano: Colombia , con James Rodríguez, cierra la programación ante Uzbekistán. El conjunto cafetero es una de las apuestas fuertes de la región en esta Copa del Mundo.

La grilla se completa con la República Democrática del Congo, que vuelve a un Mundial tras más de cinco décadas, además de Croacia, Ghana y Panamá, este último en su estreno absoluto en el torneo.

Mundial 2026: horarios y dónde ver los partidos de hoy

Estos son los cruces de la jornada, en hora de Argentina y con sus canales de transmisión:

14:00 – Portugal vs. RD Congo (Grupo K) – Houston – DSports

(Grupo K) – Houston – DSports 17:00 – Inglaterra vs. Croacia (Grupo L) – Arlington – TyC Sports, DSports y Disney+

(Grupo L) – Arlington – TyC Sports, DSports y Disney+ 20:00 – Ghana vs. Panamá (Grupo L) – Toronto – TyC Sports y DSports

(Grupo L) – Toronto – TyC Sports y DSports 23:00 – Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K) – Ciudad de México – DSports y Disney+

El duelo más esperado es el Inglaterra-Croacia, repetición de la semifinal de Rusia 2018. Aquella vez, los croatas eliminaron a los ingleses en tiempo suplementario y avanzaron a la final. Será también una de las últimas grandes citas del veterano Luka Modric.

La presencia de James Rodríguez y Luis Díaz en el debut de Colombia ante Uzbekistán despiertan expectativa entre los hinchas de toda Sudamérica, atentos al rendimiento de las selecciones del continente.

Con esta fecha quedan presentadas las 48 selecciones del nuevo formato, que reparte a los equipos en doce grupos de cuatro. Avanzan los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros a los dieciseisavos de final.

La Selección argentina, en tanto, ya hizo su parte. Tras la goleada por 3 a 0 sobre Argelia, el equipo de Lionel Scaloni volverá a jugar el lunes 22 de junio, a las 14 (hora argentina) ante Austria, en Arlington.