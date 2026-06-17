Mundial 2026: Lionel Messi explicó su emoción tras el primer gol ante Argelia, fue "ajeno a lo deportivo"

El capitán marcó un triplete histórico en Kansas City y alcanzó a Klose como máximo goleador de los Mundiales. Su emoción se volvió viral.

El llanto de Lionel Messi tras el primer gol ante Argelia.

La Selección Argentina de fútbol debutó en el Mundial 2026 con un show de Lionel Messi que se despachó con tres goles ante Argelia en Kansas City y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales junto a Miroslav Klose . El capitán explicó por qué se quebró luego de su primer gol y despejó cualquier especulación sobre una molestia física.

"Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados", reconoció el rosarino ante la prensa, minutos después del pitazo final.

El astro también agradeció el respaldo del plantel durante esa etapa. "Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien", dijo sobre sus compañeros y la delegación. No detalló, sin embargo, a qué se refería con esos días complicados.

Embed Messi llorando despues de hacer el primer gol... empezó a llover pic.twitter.com/xBFWFrUPgy — Leonel Salas (@LeoSal4s) June 17, 2026

El gesto, en un jugador habitualmente sereno dentro de la cancha, conmovió a los hinchas argentinos y generó miles de mensajes de apoyo en las redes sociales.

Un récord histórico

El desahogo llegó en una noche redonda. Messi marcó los tres goles del triunfo y alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 16 tantos.

El primer grito llegó a los 17 minutos, con un zurdazo desde afuera del área que entró cerca del ángulo. Fue justo cuando se cumplían veinte años de su gol inaugural en un Mundial, ante Serbia y Montenegro en Alemania 2006.

Embed LAS LÁGRIMAS DE LIONEL MESSI.



MIRÁ ESTA IMAGEN, POR FAVOR. pic.twitter.com/NJlM7fQdri — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 17, 2026

Manejó el partido desde la posesión. Enzo Fernández y Alexis Mac Allister condujeron el mediocampo, mientras el capitán desnivelaba en ataque y complicaba a la defensa rival.

El conjunto que dirige Lionel Scaloni defiende el título obtenido en Qatar 2022 y arrancó su camino en el Grupo J con paso firme. El VAR anuló dos tantos en el primer tiempo, uno para cada lado, por posiciones adelantadas.

Tras el encuentro, Messi también analizó el rendimiento del equipo. "Estuvimos bien paraditos cuando tuvimos la pelota y supimos manejar muy bien el partido", evaluó. Además, destacó la intensidad y la técnica del rival argelino.

Lo que viene

De cara a lo que viene, el capitán advirtió que el torneo será exigente. "Todos los partidos van a ser físicamente muy intensos", anticipó sobre el resto de la fase de grupos.

Con este triplete, el rosarino estiró su legado en las Copas del Mundo y quedó a un paso de quedarse en soledad en lo más alto de la tabla histórica de goleadores.

El capitán dejó la cancha en el minuto 78, ovacionado por los casi 70.000 espectadores que colmaron el estadio de Kansas City. A días de cumplir 39 años, transita su sexto Mundial y vuelve a ser la gran figura de la Selección Argentina.