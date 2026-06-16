Mbappé, implacable: ¿Cuántos goles lleva en Mundiales?

El goleador francés marcó un doblete en su debut en esta Copa del Mundo y está muy cerca del récord histórico.

Francia venció 3-1 a Senegal en el debut del grupo I del Mundial 2026 , siendo una de las grandes noticias para los galos el doblete de Kylian Mbappé, que llegaba al torneo con múltiples críticas por su temporada en el Real Madrid y por ciertos asuntos de su vida personal .

El delantero francés, además, con estos dos goles escaló en la tabla de goleadores históricos del Mundial, con una cifra impresionante y superando a grandes nombres como Pelé y Lionel Messi .

Mbappé llegaba al Mundial 2026 con la impresionante cifra de 12 goles en el torneo, divididos en cuatro en Rusia 2018, donde fue campeón con Francia, y ocho en Qatar 2022, donde se llevó el botín de oro.

Eso lo dejaba en el sexto puesto de la lista, igualado en goles con Pelé, pero teniendo tan solo 27 años para su tercer cita mundialista, quedando como el máximo candidato a romper el récord del alemán Miroslav Klose, que tiene 16 tantos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/2066991841698812201?s=20&partner=&hide_thread=false CADA VEZ MÁS CERCA DEL RÉCORD



KYLIAN MBAPPÉ llegó a los 14 GOLES en Copas del Mundo.



SUPERÓ a Pelé (12), Just Fontaine (13) y Lionel Messi (13). Además, IGUALÓ a Gerd Müller (14).



Solo Ronaldo Nazário (15) y Miroslav Klose (16) anotaron más tantos que él en la… pic.twitter.com/IknXQNHXed — dataref (@dataref_ar) June 16, 2026

Con su doblete ante Senegal, el francés superó en la tabla a Lionel Messi (quien está en actividad en este Mundial) y a su compatriota Just Fontaine (quien mantiene un increíble récord de haber hecho todos sus goles en la misma edición), ambos con 13, mientras que igualó a Gerd Müller, con 14 tantos.

El delantero del Real Madrid podría tener siete partidos por delante en esta edición (si Francia llega a semifinales) y solo tiene al brasilero Ronaldo, con 15 goles y a Klose, con 16, arriba de él en esta tabla.

Así fue el partido entre Francia y Senegal

Francia debutó con una victoria por 3 a 1 sobre Senegal en el Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Aunque no mostró su mejor versión, el conjunto francés fue más regular, controló gran parte del encuentro y terminó imponiendo su jerarquía ante un rival que también generó peligro.

Michael Olise, una de las figuras de la noche, asistió a Kylian Mbappé para la apertura del marcador. El capitán francés, que minutos antes había reclamado un penal por una falta de Sadio Mané, definió con sutileza ante la salida de Édouard Mendy para establecer el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2066982914269524058?s=20&partner=&hide_thread=false ¡OLISE-MBAPPÉ: GOL DE FRANCIA ASEGURADO!



Michael asistió con un pase perfecto a Kylian que no perdonó y convirtió el 1-0 para que Francia se ponga en ventaja ante Senegal. pic.twitter.com/gtfXzHzhZA — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

La ventaja le dio tranquilidad a Les Bleus, que ampliaron diferencias a través de Bradley Barcola. El delantero ingresó desde el banco y apenas dos minutos después marcó el 2-0 con una definición por encima del arquero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2066987078840095184?s=20&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DE FRANCIA QUE EXTIENDE LA VENTAJA!



Después de una gran conducción, Rabiot habilitó a Barcolá, que metió una diagonal y pinchó la pelota ante Mendy para el 2-0 frente a Senegal. pic.twitter.com/gbeGKy5uBJ — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Ibrahim Mbayé descontó para Senegal cerca del cierre, dándole un poco de justicia a un buen partido de la selección africana, pero terminó sin servir para mucho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2066994093670928757?s=20&partner=&hide_thread=false EL DEL DESCUENTO: Ibrahim Mbayé, delantero de PSG, venció las manos de Maignan y anotó el 1-2 parcial de Senegal vs. Francia... ¡Pero Mbappé tenía otros planes!



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Solo un minutos después del descuento, Mbappé apareció nuevamente para sentenciar la historia. Con un gran zapatazo desde fuera del área, firmó su doblete y selló el definitivo 3-1, que le dio los primeros tres puntos a Francia, y terminó con algunas sorpresas que se venían dando en otros grupos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2066990473688883285?s=20&partner=&hide_thread=false ¡PERO QUÉ PEDAZO DE GOL, KYLIAN!



Segundos después del descuento de Senegal, Mbappé recibió un pase de Olise lejos del área, pero se animó, pateó y le rompió el arco a Mendy para el 3-1. pic.twitter.com/nkHcQ6nwGY — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Francia sumó así sus primeros tres puntos en el Grupo I. El próximo lunes enfrentará a Irak, mientras que Senegal buscará recuperarse frente a Noruega.