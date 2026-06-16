Mbappé, implacable: ¿Cuántos goles lleva en Mundiales?
El goleador francés marcó un doblete en su debut en esta Copa del Mundo y está muy cerca del récord histórico.
Francia venció 3-1 a Senegal en el debut del grupo I del Mundial 2026, siendo una de las grandes noticias para los galos el doblete de Kylian Mbappé, que llegaba al torneo con múltiples críticas por su temporada en el Real Madrid y por ciertos asuntos de su vida personal.
El delantero francés, además, con estos dos goles escaló en la tabla de goleadores históricos del Mundial, con una cifra impresionante y superando a grandes nombres como Pelé y Lionel Messi.
Mbappé, a solo dos goles de ser el líder histórico en Mundiales
Mbappé llegaba al Mundial 2026 con la impresionante cifra de 12 goles en el torneo, divididos en cuatro en Rusia 2018, donde fue campeón con Francia, y ocho en Qatar 2022, donde se llevó el botín de oro.
Eso lo dejaba en el sexto puesto de la lista, igualado en goles con Pelé, pero teniendo tan solo 27 años para su tercer cita mundialista, quedando como el máximo candidato a romper el récord del alemán Miroslav Klose, que tiene 16 tantos.
Con su doblete ante Senegal, el francés superó en la tabla a Lionel Messi (quien está en actividad en este Mundial) y a su compatriota Just Fontaine (quien mantiene un increíble récord de haber hecho todos sus goles en la misma edición), ambos con 13, mientras que igualó a Gerd Müller, con 14 tantos.
El delantero del Real Madrid podría tener siete partidos por delante en esta edición (si Francia llega a semifinales) y solo tiene al brasilero Ronaldo, con 15 goles y a Klose, con 16, arriba de él en esta tabla.
Así fue el partido entre Francia y Senegal
Francia debutó con una victoria por 3 a 1 sobre Senegal en el Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Aunque no mostró su mejor versión, el conjunto francés fue más regular, controló gran parte del encuentro y terminó imponiendo su jerarquía ante un rival que también generó peligro.
Michael Olise, una de las figuras de la noche, asistió a Kylian Mbappé para la apertura del marcador. El capitán francés, que minutos antes había reclamado un penal por una falta de Sadio Mané, definió con sutileza ante la salida de Édouard Mendy para establecer el 1-0.
La ventaja le dio tranquilidad a Les Bleus, que ampliaron diferencias a través de Bradley Barcola. El delantero ingresó desde el banco y apenas dos minutos después marcó el 2-0 con una definición por encima del arquero.
Ibrahim Mbayé descontó para Senegal cerca del cierre, dándole un poco de justicia a un buen partido de la selección africana, pero terminó sin servir para mucho.
Solo un minutos después del descuento, Mbappé apareció nuevamente para sentenciar la historia. Con un gran zapatazo desde fuera del área, firmó su doblete y selló el definitivo 3-1, que le dio los primeros tres puntos a Francia, y terminó con algunas sorpresas que se venían dando en otros grupos.
Francia sumó así sus primeros tres puntos en el Grupo I. El próximo lunes enfrentará a Irak, mientras que Senegal buscará recuperarse frente a Noruega.
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