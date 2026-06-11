Mundial 2026: Mbappé dejó la concentración de Francia para viajar a Madrid y quedó en el ojo de la tormenta

El capitán fue visto junto a Ester Expósito tras el amistoso con Irlanda del Norte. El video con Kanté y el reclamo de Dembélé suman tensión en el vestuario.

Kylian Mbappé vuelve a ser noticia fuera de la cancha a días del inicio del Mundial 2026 . El delantero abandonó la concentración de la selección de Francia tras el amistoso ante Irlanda del Norte y fue visto en Madrid, una situación que generó críticas de hinchas que consideran que priorizó su vida personal por encima del compromiso con el equipo nacional.

La salida del atacante del Real Madrid fue autorizada por asuntos personales, por lo que no se trató de un acto de indisciplina ni de una decisión tomada al margen del cuerpo técnico que encabeza Didier Deschamps .

Según informaron los medios franceses RMC y 90min, el capitán tomó un avión tras el partido disputado en Lille —que Francia ganó 3-1— para reencontrarse en la capital española con su pareja, la actriz Ester Expósito , de acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales.

El viaje no fue un caso aislado. Michael Olise, autor de los tres goles ante Irlanda del Norte, también dejó la concentración para trasladarse a Múnich. La cita de regreso estaba fijada para el mediodía del miércoles en Clairefontaine, desde donde la delegación partió rumbo a Boston, la base de operaciones francesa para la primera fase de la Copa del Mundo.

Ester Exposito Mbappé El delantero del Real Madrid está en pareja con la actriz Ester Expósito. Foto archivo.

El episodio no cayó bien en parte del público francés. Aunque los desplazamientos contaban con el visto bueno de Deschamps y su equipo de trabajo, la decisión fue cuestionada por la cercanía del debut mundialista y la importancia de los últimos días de preparación. Tampoco ayudó la actuación discreta de Mbappé en el triunfo ante los norirlandeses.

Mbappé, bajo la lupa en la previa del Mundial 2026

La escapada a Madrid se suma a una serie de señales de tensión alrededor del capitán. En los últimos días se viralizó un video que muestra el distanciamiento entre Mbappé y N'Golo Kanté en el túnel de vestuarios, antes del amistoso ante Costa de Marfil: mientras el resto del plantel se saludaba con normalidad, ambos se esquivaron sin mirarse ni darse la mano. Versiones que circulan en redes sociales ubican el origen de esa tensión en el partido ante Colombia del 29 de marzo, cuando Kanté fue designado capitán como homenaje por su cumpleaños. Ese punto, de todos modos, no tiene confirmación oficial.

A eso se agregó una información del diario L'Équipe. El medio francés precisó que Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, le habría reclamado a Mbappé un mayor esfuerzo defensivo en una conversación en el vestuario, pidiéndole que se involucrara más en la presión y la recuperación de la pelota.

PhotoshopExtension_Image (1) Recientemente había protagonizado una polémica por no saludar a su compañero N'golo Kanté.

En lo estrictamente futbolístico, el capitán tampoco atraviesa su mejor momento. Acumula tres partidos consecutivos sin marcar con Francia, una sequía inusual para un delantero que registra 56 goles en 98 presentaciones con su selección.

Deschamps, sin embargo, bajó el tono de la polémica. "No voy a preocuparme. Ha tenido ocasiones, pero no ha estado acertado. Me dijo que se lo reservaba para Estados Unidos, así que me parece bien", declaró el entrenador a la cadena TF1.

Con el foco puesto en el torneo, Francia debutará el martes 16 de junio frente a Senegal, en New Jersey, y luego enfrentará a Irak y Noruega para completar la fase de grupos, en la que integra el Grupo I del Mundial 2026. Los Bleus llegan como uno de los grandes candidatos al título, con la obligación de que su capitán deje atrás el ruido externo y recupere su mejor versión.