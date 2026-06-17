El problema familiar que desató el llanto de Messi tras su primer gol contra Argelia: "No está bien"

El capitán de la Selección afirmó que su quiebre fue por algo "ajeno a lo deportivo". En las últimas horas se conoció cuál sería el grave motivo que lo preocupa.

Lionel Messi convirtió tres goles en el primer partido de la Selección Argentina ante Argelia y se convirtió así en el máximo goleador de la historia de los mundiales junto a Miroslav Klose. Aún así, muchos se sorprendieron al ver que se quebró luego de su primer tanto y despejó cualquier especulación sobre una molestia física. Ahora se conoció cuál sería el motivo de su llanto.

" Fue una cuestión ajena a lo deportivo . Pasé unos días difíciles y complicados", reconoció el rosarino ante la prensa, minutos después del pitazo final.

El astro también agradeció el respaldo del plantel durante esa etapa. "Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien", dijo sobre sus compañeros y la delegación. Pero sin embargo, no detalló a qué se refería con esos días complicados.

Este miércoles al aire en Radio Mitre, el periodista Eduardo Feimann indicó que su tristeza se debía a un "grave" problema de salud que atraviesa su papá, Jorge Messi. "Tiene un problema bastante grave, no está bien", aseveró.

La noticia sumó un nuevo capítulo a una jornada que comenzó con alegría deportiva y terminó con una mezcla de emoción, preocupación y apoyo hacia uno de los futbolistas más importantes de la historia.

Feiman sobre la salud del padre de Feiman

El problema de salud del papá de Messi que habría comenzado meses atrás

La situación habría generado preocupación dentro del círculo familiar del futbolista, especialmente por la importancia que Jorge tuvo a lo largo de toda la vida deportiva de Lionel.

Durante años, Jorge Messi fue una figura clave detrás de la carrera del astro argentino. Desde los primeros pasos en Rosario hasta la llegada a Barcelona, acompañó decisiones determinantes que marcaron el camino profesional de su hijo.

Según trascendió meses atrás, en enero precisamente, Jorge Messi habría sufrido una descompensación en su domicilio y debió ser trasladado al Sanatorio Parque. La situación generó preocupación tanto en Argentina como en el entorno internacional del jugador.

messi y su papa

En aquel momento, medios rosarinos hablaron sobre un chequeo de rutina, pero la permanencia de Jorge en el centro de salud y la llegada de familiares cercanos sugirieron un cuadro de mayor complejidad.

El episodio ocurrió en el mes de enero y, según fuentes cercanas a la institución médica, el padre del futbolista se había realizado una serie de estudios cardiovasculares y neurológicos para determinar el origen del malestar.

El padre del delantero, de 67 años, viajó desde Estados Unidos hacia Rosario para continuar con controles y estudios médicos recomendados por especialistas. En un primer momento, algunas versiones indicaron que podía tratarse de chequeos médicos programados, aunque su permanencia en el centro de salud despertó inquietud.

En este tiempo, la familia mantuvo absoluta reserva sobre la evolución, y el Sanatorio Parque no emitió un comunicado oficial, una decisión que se interpretó como parte del pedido de privacidad de la familia Messi.

El récord histórico que alcanzó Messi tras el partido contra Argelia

El desahogo llegó en una noche redonda. Messi marcó los tres goles del triunfo y alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 16 tantos.

El primer grito llegó a los 17 minutos, con un zurdazo desde afuera del área que entró cerca del ángulo. Fue justo cuando se cumplían veinte años de su gol inaugural en un Mundial, ante Serbia y Montenegro en Alemania 2006.

Manejó el partido desde la posesión. Enzo Fernández y Alexis Mac Allister condujeron el mediocampo, mientras el capitán desnivelaba en ataque y complicaba a la defensa rival.

messi gol a argelia oficial

El conjunto que dirige Lionel Scaloni defiende el título obtenido en Qatar 2022 y arrancó su camino en el Grupo J con paso firme. El VAR anuló dos tantos en el primer tiempo, uno para cada lado, por posiciones adelantadas.