El gracioso video de la selección y la sorpresa por la pronunciación de Lo Celso

En el día del debut ante Argelia, se difundió un video en el que los futbolistas se presentan con sus nombres y apellidos.

En el mismo día que Argentina debuta en el Mundial 2026 , se difundió un video muy particular. Los jugadores de la selección posaron frente a la cámara con un cartel que decía sus nombres y apellidos y lo dictaron ante la cámara. El momento gracioso que generó repercusión en las redes fue cuando se presentó Giovani Lo Celso .

El volante del Betis de España sorprendió al pronunciar "LO CELSO" sin el sonido fonético de la CH.

Carteles escritos con "Nicholas" Tagliafico en lugar de Nicolás y Exequiel "Pacacios", por Palacios, fueron algunos de los que estuvieron mal escritos y que más resonaron, sobre todo porque fueron tachados sobre el mismo papel en lugar de imprimir uno nuevo.

A Leandro Paredes directamente lo nombraron como "Leonardo", mientras que a Nahuel Molina le eliminaron su segundo apellido pero se puede leer en el papel que sostiene en su mano.

Qué dijo la gente

Los usuarios de X (Twitter) se expresaron al respecto. "Toda una vida confundido diciéndole LO CHELSO. Ahora si no hay más debate", escribió @Desadeltw.

El periodista Manu Olivari publicó: "Toda la vida diciendole Lo Chelso y Giovani dice Lo Selso".

Otra periodista, Gabriel Pepe, expresó: "Lo Celso se nombra a sí mismo como Lo Selso y no Lo Chelso como le venimos diciendo desde hace años".

Embed "Lo Chelso":

Por comentarios sobre el video de los futbolistas de la Selección Argentina pronunciando sus nombres pic.twitter.com/hDUDFdyCOE — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 16, 2026

La formación de Argentina para hoy

La principal novedad para enfrentar a Argelia, desde las 22, aparece en el sector izquierdo de la defensa, donde Medina ocupará el lugar de Tagliafico, descartado para el estreno por una sobrecarga muscular en el sóleo de la pierna izquierda.

En el lateral derecho, Scaloni se inclinó por Molina, aunque la idea del cuerpo técnico es administrarle la carga física: el futbolista jugaría alrededor de 60 minutos y luego ingresaría Gonzalo Montiel, quien viene de dejar atrás molestias musculares.

La zaga central tendrá una dupla zurda-diestra de fuerte personalidad, con Cuti Romero y Lisandro Martínez, dos defensores que llegan con experiencia, agresividad en los duelos y buena salida desde el fondo.

En la mitad de la cancha, Argentina apostará por una estructura de mucho pase y recorrido, con De Paul, Mac Allister y Enzo Fernández como sostén del equipo, mientras que Thiago Almada tendrá libertad para conectar con los delanteros y romper líneas desde tres cuartos.

Arriba estará la gran referencia emocional y futbolística del equipo: Messi jugará como titular en su sexto Mundial, acompañado por Lautaro Martínez, quien le ganó la pulseada ofensiva a Julián Álvarez para el primer partido.

En definitiva, el equipo de Lionel Scaloni saldrá a la cancha con Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El campeón del mundo llega al debut después de una preparación atravesada por molestias físicas, estudios médicos y varias dudas hasta último momento, pero Scaloni logró ordenar un once competitivo para iniciar la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

Argentina buscará comenzar con el pie derecho ante un seleccionado argelino que llega con ambición de dar el golpe y que en la previa ya dejó declaraciones fuertes sobre la posibilidad de enfrentar al equipo de Messi sin complejos.

messi argentina selección

Así les fue a los últimos campeones del mundo en sus debuts