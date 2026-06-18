Escándalo en Luzu TV: Javier Milei y una fuerte amenaza contra Florencia Peña por la fake news de Jorge Messi

El Presidente se sumó a la polémica por la noticia falsa que dijo la actriz Florencia Peña en un streaming en vivo.

El presidente Javier Milei repudió el manejo que se dio en el canal de streaming de Luzu TV por la fake news que involucraba a Jorge Messi , el padre del capitán de la Selección Argentina. Tras el escándalo, repudió el manejo de la información que hizo la actriz Florencia Peña .

Primero, en la red social X y bajo el título de la "Corpo basura", el mandatario, a través de X, sostuvo: "Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño".

Apuntó contra la actriz, devenida conductora del programa donde se lanzó la fake news sobre el padre de Leo Messi. "Las aberrantes e inescrupulosas declaraciones sin chequear de Florencia Peña en un canal de streaming , que igual serían aberrantes si la información hubiera sido cierta, ya que hacen a la vida privada de un ciudadano, nos recuerdan la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano, como si ese hecho implicara no solo que no tienen que chequear la información que reproducen, sino que tampoco deben atenerse a las cuestiones más elementales de decencia humana, moral o respeto por la verdad.

Embed CORPO BASURA



Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño.



Las aberrantes e… — Javier Milei (@JMilei) June 18, 2026

Si bien aprovechó la oportunidad para despotricar contra Peña, hizo una salvedad sobre el canal de streaming. "A diferencia de lo que ocurrió en el caso de esta chimentera de poca monta, al menos el canal tuvo la decencia de rectificar la información y echar a este personaje nefasto, cosa que no ha sucedido ni una sola vez con los medios de comunicación o periódicos que cuentan en sus filas con infinidad de periodistas que se han cansado de ensuciar, calumniar o injuriar a todo el mundo, con el amparo de los editores Y/O dueños de medios que los encubren bajo el pretexto de estar haciendo 'periodismo´”.

Para finalizar, dijo que "por lo menos los chimenteros de espectáculos no pretenden señalar desde el banquito de la moral o las buenas costumbres, mientras cobran pauta de los políticos para sostener medios que, si solo dependieran de su audiencia, ya hubieran quebrado. CIAO!"

La amenaza por Instagram

Sin embargo, el presidente no se detuvo en sus expresiones contra la conductora del streaming, identificada con el kirchnerismo y lo que explica en cierto modo la reacción de Milei.

En su Instagram oficial, el máximo mandatario argentino publicó una imagen amenazando a Florencia Peña en la que se puede leer: "Si te metés con Messi te metés con todos".

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La fake news de Florencia Peña

Florencia Peña difundió este jueves en vivo al aire de Luzu TV la falsa noticia de la muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi. Lo que siguió fue una de las crisis más graves en la historia del canal de streaming: el dueño y fundador de la plataforma, Nicolás Occhiato, salió de inmediato a desvincularse públicamente de lo ocurrido y horas después confirmó la desvinculación de la conductora y de dos productores involucrados en el episodio.

La información circuló como un rumor en redes sociales en el contexto del debut de Argentina en el Mundial 2026. Peña la tomó sin verificar y la comunicó en el programa que conduce en Luzu. Minutos después, la propia conductora se desdijo al aire y aclaró que se trataba de un rumor sin confirmar. El daño, sin embargo, ya estaba hecho: el clip se viralizó de inmediato y las redes sociales la fulminaron con críticas.

Embed "Flor Peña":

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

La familia Messi no tardó en emitir un comunicado oficial para desmentir la información. Según el texto, Jorge Messi se encuentra vivo, aunque atraviesa un delicado cuadro de salud por el que permanece en reposo. La aclaración llegó pocas horas después de que la fake news se propagara por todas las plataformas.

Occhiato desvinculó a Flor Peña y dos productores: el comunicado de Luzu TV

La respuesta de Occhiato fue contundente y llegó a través de su cuenta de X. "Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo", escribió el fundador del canal. Y fue terminante: "Corresponde una sanción".

Horas más tarde, Luzu TV emitió un comunicado oficial que confirmó la decisión ya tomada: "Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa". El texto fue lapidario en su cierre: "Las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado".

Además de Peña, dos productores del programa fueron desvinculados por no haber verificado la información antes de que saliera al aire. El canal dejó en claro que la responsabilidad no recae únicamente en la conductora, sino en toda la cadena editorial que permitió que la noticia falsa llegara a emitirse.

Florencia Peña renunció

La propia Flor Peña salió a pedir disculpas públicamente en sus redes. En su descargo, la actriz reconoció el error, lamentó el impacto de la información falsa sobre la familia Messi y aseguró que el episodio la afectó profundamente a nivel personal y profesional. No aclaró si su salida de Luzu fue una decisión propia o una consecuencia directa de la resolución del canal.

Embed Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor.



Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción… — Florencia Peña (@Flor_de_P) June 18, 2026

La fake news no solo le costó el puesto a Peña sino que abrió un debate sobre los estándares de verificación en los medios de streaming, donde la velocidad y la informalidad suelen primar por sobre el chequeo periodístico.

Al mismo tiempo, varias marcas que acompañan la cobertura de Luzu TV en Estados Unidos estudiaban si mantenían sus pautas en el streaming. Puertas adentro de la concentración de la Selección argentina, los periodistas reconocían que había malestar por la difusión de la falsa noticia sobre el estado de salud de Jorge Messi.