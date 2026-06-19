Explosivas declaraciones: Flor Peña reveló cómo fue la charla que mantuvo con Nico Occhiato.

La actriz reveló en una charla con Intrusos como fue la reunión que derivó en su salida del canal de streaming.

Florencia Peña protagoniza uno de los grandes escándalos en los últimos tiempos de los medios de comunicación luego de anunciar de manera errónea la presunta muerte del papá de Lionel Messi . Los efectos colaterales de tamaña equivocación continúan esparciéndose. Así se encadenaron el despido de la actriz de Luzu TV , así como un descargo tajante de Nicolás Occhiato para limpiar la imagen de su canal.

Las incógnitas se multiplican, por ejemplo en dilucidar la verdad de esas negociaciones del empresario con la famosa actriz para determinar su desvinculación inmediata de su puesto de trabajo. En ese sentido, la propia Florencia acaba de explicar el contenido de esas reuniones. Intrusos contactó a la famosa y en la entrevista le consultaron respecto a esas conversaciones privadas con . "Hay cosas que no voy a contar. Sentí que no era el momento de volver al programa, no por mi porque yo me banco, no me fui pensando que me iba a renunciar", soltó.

"Pienso eso cuando veo el desastre que se armó, por ahí si hubiese sido otro conductor no hubiese sido un escarnio como el que me dieron", agregó. Hasta que dejó entrever que el empresario ejecutó la decisión tajante: "Sentí que Nico necesitaba hacer lo suyo, yo lo mío, y pudimos encontrar un punto medio. Como tomarnos un respiro, ver de qué iba la cosa".

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Hasta que en el estudio le transmitieron: "El responsable pareciera que no te cobijó". Así, Flor se diferenció de Occhiato: "Somos personalidades distintas, creo que él está aprendiendo, puedo no estar de acuerdo, pero él es el dueño del canal. Banco lo que creó (Luzu), pero yo también soy una persona con un corazón". "No se vio empatía de él", le extendieron en Intrusos. Así, la actriz entregó una definición fuerte: "Eso se lo tienen que preguntar a él, yo defiendo a mis amigos, yo hubiese echo otra cosa".

Migue Granados habló tras el escándalo por la fake news de Florencia Peña sobre Jorge Messi en Luzu TV

La polémica generada por la difusión de un rumor falso sobre el estado de salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, sigue sumando repercusiones en el mundo del streaming. En ese contexto, Migue Granados fue consultado sobre el episodio que tuvo como protagonista a Florencia Peña en Luzu TV y optó por mantener una postura cautelosa, aunque reconoció la gravedad de lo ocurrido.

Antes de ingresar al programa Soñé que volaba, el conductor de Olga habló con la prensa y dejó en claro que no pretendía profundizar en la controversia. "No quiero meterme en el tema ni voy a opinar. Me parece algo muy delicado y que se está ocupando el lugar que se tiene que ocupar", expresó en declaraciones reproducidas por La mañana de Lape del canal América.

Migue Granados opinó de Nicolás Occhiato y Florencia Peña tras el escándalo

Si bien evitó referirse específicamente al accionar de Florencia Peña o a los criterios editoriales de Luzu TV, Granados remarcó que ninguna plataforma está exenta de cometer errores durante una transmisión en vivo. "Un error lo puede tener cualquiera y también puede pasar acá. Y ha pasado acá. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Si somos personas. En vivo. Torpeza puede haber siempre. Acá hubo un montón y aprendemos de eso", afirmó.

Sus palabras cobraron relevancia debido a la competencia directa que mantienen Olga y Luzu TV dentro del ecosistema del streaming argentino. Sin embargo, el conductor eligió no utilizar el episodio para cuestionar públicamente al canal rival.