Qué dijo L-Gante del consumo de Candela Arizaga y su vínculo con Facundo Moyano.

Facundo Moyano , hijo del sindicalista Hugo Moyano , quedó en el foco de la atención policial y mediática tras ser demorado en el barrio porteño de Belgrano. Lo acompañaba Candela Arizaga , una joven de 23 años que tiene una historia propia de exposición: fue pareja de L-Gante , referente de la cumbia 420. La situación, envuelta en versiones cruzadas, sumó el testimonio del propio cantante, quien habló con Puro Show sobre el episodio y sobre su vínculo con Candela.

“Lo que he llegado a ver, a escuchar, fue más que nada lo de los medios. Y yo la conozco a ella y me sorprenden esas palabras que se dicen o que se rumorean porque conviví con ella mucho tiempo. Vivíamos en la misma casa. Ella tenía un ambiente, una rutina de gimnasio, todo muy sano. Así que me sorprende y no creo bastante esa parte”. Consultado específicamente sobre si alguna vez la vio consumiendo, fue claro: “En mi memoria, hasta ahora, no te lo podría confirmar”.

L-Gante insistió con sus impresiones: “Por lo que he visto, me ha parecido todo muy loco. Lo que sí sé, al conocerla, es que es una chica que va para el frente, que si tiene que decir algo lo va a decir, pero creo que han intentado aclarar todas las cosas. Y le deseo que siempre esté rodeada de un ambiente sano y que sea cómodo para ella, algo despreocupante para su familia y la gente que la quiere”.

Durante la conversación, se mencionó también a Mafia, el perro que él le regaló y que terminó involucrado en el episodio policial, casi atropellado por un colectivo. El cantante confirmó que se preocupó y buscó información sobre el estado del animal: “He hablado con allegados a ella y me comentaron que está muy bien. Me preocupó y traté de comunicarme a ver si precisaba algo. Me dijeron que estaba en buenas manos. Mafia, mi perrito, quedó a cargo de ella porque le tiene mucho cariño a los animales. Al principio pensé que se había escapado”.

Respecto al abogado que representa actualmente a Candela, el mismo que lo asistió a él durante su detención, aclaró: “No me metí en ese tema. No es que se lo haya recomendado. Sé que se conocieron en el momento que estuvo encargándose de lo mío, pero no tengo nada que ver en eso”. El cantante sí mantuvo contacto con el entorno cercano de su expareja: “Con amigos, amigas de ella. Con la familia no me llegué a contactar, pero sí con muy allegados”.

Su vínculo con Facundo Moyano

Consultado sobre si alguna vez Candela Aziraga le habló de su vínculo con Facundo Moyano, L-Gante respondió: “No estaba tan al tanto de eso. A él también lo conozco. Una vez estuve en un compromiso laboral junto a él y nada, hasta ahí”. Sobre esa relación, fue escueto: “Fue una, dos veces que lo vi. Después, nada más”.

El vínculo entre L-Gante y Candela, según el propio cantante, concluyó en buenos términos, no quedó resentimiento y cada tanto se comunican. “Situaciones especiales, quizá puede ser el cumpleaños de alguno de los dos o uno, dos, tres mensajes preguntando cómo andás, pero nada más. Tenemos mucho respeto y nos llevamos muy bien, tanto como separados. Nos deseamos lo mejor”. Sobre los motivos de la ruptura, explicó: “De una manera muy sana. Creo que no coincidíamos o teníamos nuestras diferencias, pero por nada raro”.

Al preguntarle si le sorprendió el vínculo de Candela con Moyano, L-Gante fue contundente: “No, para nada. Le deseo lo mejor”. Además, fue consultado por las aspiraciones de su expareja y respondió: “Si yo decido cortar un vínculo amoroso es por algo y le respeto lo que tenga que elegir para su futuro o con quién quiera estar”.