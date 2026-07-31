Insólito: Reina Reech asegura que L-Gante hizo plagio de una de sus canciones.

Reina Reech volvió a aparecer en televisión y protagonizó un momento de humor y tensión al aire de Otro Día Perdido cuando sorprendió a todos al hacer una inesperada acusación contra L-Gante .

La actriz y conductora, que a principios de los años 90’ supo ser también un ícono de la infancia gracias a su programa Reina a Colores , señaló al cantante de RKT de haberle copiado una de sus canciones más conocidas.

Todo comenzó al aire de Otro día perdido, cuando Reina Reech fue la invitada de la noche de Mario Pergolini . Durante la conversación, la artista recordó el momento en que logró pasar el formato de la obra Colores del teatro a la televisión gracias a una reunión que tuvo con Gerardo Sofovich en un restaurante en Punta del Este, tras separarse de Nicolás Repetto, su marido por ocho años y padre de su hija mayor, Juana Repetto.

“Esto fue en febrero. En marzo el equipo de él (Gerardo Sofovich) compra el proyecto de Colores y en abril debutamos. Fue un suceso”, recordó en primer lugar. Tras remarcar que el programa quedó en la memoria de una generación que ahora pasa los 30 años y de detallar que el tiempo que duró fue gratificante a nivel profesional y emocional (allí conoció a Pablo Lena, su segundo esposo y padre de su hijo Bautista), Reina Reech reconoció que también fue una etapa demandante.

“Y bueno, fue un suceso. Colores fue algo que disfruté mucho, pero que también era una demanda demasiado grande. Yo era la coreógrafa, la vestuarista, la protagonista, la que editaba los clips. Era todo too much”, indicó Reech. Luego de que Pergolini le inquiriera si la experiencia había sido exigente porque era muy obsesiva o no podía delegar las cosas, la artista respondió ilustrando como ejemplo la grabación de una de sus canciones más conocidas.

En ese sentido, lanzó: “Cuando hice 'El twist del ABC', que es una canción que canta todo el abecedario y después me copió L-Gante…”. “Digámos todo”, intervinó Evelyn Botto para romper con la tensión en el aire. “El por ahí ni la escuchó…pero ¡qué casualidad!”, agregó Reina Reech con un tono irónico.

El recuerdo del ciclo que condujo Reina Reech

Cabe destacar que Reina a Colores se transmitió por ATC (ahora el canal lleva el nombre de Televisión Pública) de 1993 a 1995, finalizando cinco años antes del nacimiento del exnovio de Wanda Nara.

La canción de L-Gante a la que se refirió Reech es una composición especial que hizo el rapero en el 2021 luego de que la madre de un seguidor suyo le pidiera ayuda para que su pequeño aprendiera las letras que componen el abecedario. Mientras que la versión del abecedario del rapero tiene una base de cumbia RKT, la de Reina a Colores está musicalizada con los sonidos del twist.

Más tarde, Reina Reech mencionó las dificultades técnicas del videoclip de El twist del ABC: “En esta canción, al igual que en otra, la gente que hacía arte me decía que no se podía hacer. Yo me sentaba al lado del editor para ponerle onda y que me hiciera los triángulos, los rectángulos. Las máquinas de ahora, en cambio, te hacen todo”. “Logramos cosas increíbles. Era innovadora, Mario”, cerró la conductora con su característico humor.