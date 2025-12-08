Juana Repetto sorprendió al revelar el verdadero motivo del distanciamiento con Reina Reech

Juana Repetto frenó los rumores de una pelea con su madre Reina Reech y contó el verdadero motivo por el cual hace algunas semanas atraviesan un distanciamiento que generó un sinfín de hipótesis. En medio de su embarazo, Juana despejó todas las dudas en torno a la relación.

“ Me venían preguntando si estábamos peleadas, y por qué no venía a ayudarme que estoy en reposo. Yo no lo iba a contar, porque es algo privado de ella, pero ahora me dijo que ya salió en todos lados ”, comenzó diciendo Juana en sus historias de Instagram donde también relata, por otra parte, como transita su embarazo.

Metiéndose en la aclaración de la relación con su madre, la actriz reveló: “ La operaron de la cadera dos semanas antes de que a mí me dieran el reposo ”. Más tarde en su relato confesó por qué motivo su madre decidió someterse a la intervención quirúrgica.

"Apenas pudo, lo primero que hizo fue tomarse un remís y venir. De hecho, decidió operarse la cadera finalmente porque quiere estar 0 km para el nacimiento del gordo”, reveló en sus explicaciones dejando en claro que no existen distanciamientos entre ellas. Durante el video, previo a otros descargos que también hizo por comentarios de sus seguidores, confirmó: “Lejos de estar mal ni mucho menos”

Escándalo en "Masterchef": filtraron quién sería el ganador y advirtieron que el reality está arreglado

La última edición de "MasterChef"(Telefe) volvió a quedar envuelta en un fuerte escándalo después de que en "Intrusos" (América) dieran prácticamente por confirmado quién será el ganador del certamen. Durante la emisión, Adrián Pallares sostuvo: “Ya lo ha dicho Rodrigo, que va a ser es Maxi López. Está todo encaminado”, reforzando así una teoría que venía circulando desde semanas atrás. Su comentario reavivó las sospechas sobre un posible favoritismo dentro del reality show.

Según lo expuesto en el ciclo de espectáculos, la ausencia temporal del exdelantero por su viaje a Suiza sería otra señal que alimenta las conjeturas. El conductor argumentó: “Por eso ponen a Yanina para que le cuide el lugar y llegar a la final”, relacionando la llegada de Latorre como figura sustituta con la continuidad del ex River en la competencia. De hecho, insinuaron directamente que el programa estaría acomodando las circunstancias para facilitar su camino al título.

El gravísimo error en "Masterchef" que generó dudas

El debate se intensificó aún más cuando, en otra emisión del envío, mostraron un error de edición ocurrido en el ciclo culinario que llamó la atención de muchos televidentes. Durante la devolución al plato del Chino Leunis, aparecieron brevemente Evangelina Anderson y el propio López, quienes no deberían figurar en esa instancia del certamen. Pallares cuestionó al respecto: “Vos estás viendo el programa conmovido y de repente te aparecen Evangelina Anderson y Maxi López que no están en el programa, es rarísimo esto”.

Rodrigo Lussich también aportó su análisis sobre el episodio, destacando su gravedad: “Esto obviamente es editado. Le piden al protagonista que se paren para insert, poner imagen sobre imagen para que no se vea un corte”. Según explicó, se habría utilizado un fragmento de otra jornada para completar la secuencia, y fue en esa maniobra donde quedó expuesto el error. Para el presentador, la falla demuestra que “hacen lo que quieren con vos y manipulan al espectador”, señalando una falta de prolijidad concreta. Al mismo tiempo, el animador sostuvo: "Si un error así pasa al aire, ¿qué pasará que no vemos?”.

Por qué Maxi López se ausentará de "Masterchef"

El ex artillero del Barcelona y del Milan se ausentará momentáneamente del reality porque viajará a los Alpes para acompañar a su esposa Daniela Christiansson, en el nacimiento de su segundo hijo. Según explicaron, la producción le permitió tomarse esos días y, mientras él esté fuera, la panelista de "LAM" ocupará su lugar como reemplazo temporal para que pueda retomar la competencia cuando regrese.