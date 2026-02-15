Graviotto faltó al nacimiento de su hijo con Juana Repetto y le llovieron las críticas: "De joda siempre"

Los seguidores no tuvieron piedad con el ex "Gran Hermano", que no estuvo presente durante la esperada llegada de Timoteo.

La llegada de un nuevo integrante a la familia de Juana Repetto generó una ola de emoción y, simultáneamente, una fuerte polémica en las redes sociales. El nacimiento de Timoteo, su tercer hijo y el segundo junto a su expareja Sebastián Graviotto , fue anunciado con alegría a través de Instagram. Sin embargo, los usuarios no tardaron en notar la ausencia física del padre durante el parto, lo que desencadenó un debate sobre las responsabilidades parentales.

La actriz había aclarado previamente que el deportista se encontraba fuera del país cumpliendo con sus obligaciones laborales como instructor de snowboard en plena temporada. A pesar de la distancia, el instructor intentó hacerse presente de forma virtual con un posteo dedicado al recién nacido. No obstante, el gesto digital resultó insuficiente para los seguidores, que cuestionaron duramente la escala de valores del padre frente a un evento único.

Las críticas en las plataformas digitales no tuvieron piedad con el ex "Gran Hermano", señalando que el trabajo no debería haber sido un impedimento para viajar . Muchos seguidores consideraron que priorizar la temporada invernal por sobre el nacimiento de un hijo era una decisión egoísta y difícil de justificar. Entre los comentarios más repetidos, un usuario sentenció con firmeza: “La temporada la podés hacer todos los años. El nacimiento de tu hijo es una sola vez en la vida ”.

La indignación escaló rápidamente, y las redes sociales del influencer se transformaron en un espacio de reclamos sobre el ejercicio de su paternidad. Algunos internautas destacaron el esfuerzo de la artista al atravesar sola el proceso del embarazo y los controles médicos correspondientes. En ese sentido, la crítica fue tajante hacia su actitud ausente: “No ejercés paternidad y encima tu ex te defiende, hasta eso deberías agradecer”.

Graviotto

Juana Repetto quedó embarazada tras su separación

La relación entre Juana y Sebastián pasó por diversas etapas, incluyendo una separación que se produjo casi un año antes de esta dulce llegada. La noticia del embarazo llegó cuando ya estaban distanciados, lo que dotó a esta nueva maternidad de un contexto muy singular y desafiante. A pesar de todo, la joven intentó mantener la cordialidad y el respeto mutuo frente a la mirada atenta de sus millones de seguidores.

Sin embargo, la frialdad de los datos y las distancias geográficas no lograron calmar el malestar de quienes consideran que un padre debe estar presente. El tono de las opiniones se volvió cada vez más personal, con ataques directos hacia la figura del instructor de snowboard por su comportamiento. Una seguidora, reflejando el pensamiento de muchos, disparó sin ningún tipo de filtro: “El hombre que nadie quiere tener al lado”.

Por otro lado, hubo quienes compararon la entrega absoluta de la madre con el estilo de vida que el deportista muestra en sus perfiles oficiales. El contraste entre los controles médicos en solitario y las imágenes del instructor en la nieve generó una brecha de percepción difícil de cerrar. Un usuario analizó la situación con crudeza: “Ella bancándose la panza... y él de joda siempre. Como padre de Timo un tipo totalmente ausente”.