Los escandalosos mensajes que le llegaron a Nico Occhiato tras el turbulento día que tuvo Luzu TV.

El dueño del canal de streaming fue uno de los principales apuntados en las redes por el escándalo de la fake news relacionada a la familia Messi.

Luzu TV quedó en jaque durante la jornada de ayer tras la difusión de la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi por parte de Florencia Peña en su envío de streaming, Y, ahora, el tema de la semana sigue sumando capítulos. Después de que el canal emitiera un duro comunicado anunciando desvinculaciones y medidas internas, Nicolás Occhiato decidió compartir el mensaje en sus redes sociales. Sin embargo, lejos de calmar los ánimos, la publicación se llenó de comentarios lapidarios por parte de su comunidad.

El escándalo se originó cuando Florencia Peña anunció al aire la supuesta muerte del padre de Lionel Messi, información que fue desmentida poco después por la familia del capitán de la Selección Argentina. Jorge Messi atraviesa un grave problema de salud, pero se encuentra bajo supervisión médica y evolucionando favorablemente, según aclararon sus allegados.

Tras la polémica, Occhiato difundió un comunicado oficial en el que Luzu TV calificó como “inadmisible” la difusión de información sensible sin verificación previa y anunció la desvinculación de los responsables involucrados. Pero las explicaciones no convencieron a gran parte del público.

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Pero además, entre los cientos de mensajes que aparecieron debajo de la publicación de Nico Occhiato, varios usuarios apuntaron directamente contra Flor Jazmín Peña, quien no tuvo participación en el episodio.

Los comentarios en contra de la novia de Nico Occhiato

“Que aplique para tu novia también, por como se expresa”, escribió una usuaria, en referencia a la decisión anunciada por el canal y a la pareja de Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, quién también forma parte de la programación de Luzu TV.

Otro comentario fue aún más contundente, sobre Flor Peña esta vez: “Nico, producción y Flor culpables por no ser claros y no corroborar información”. También aparecieron mensajes como “El daño ya está hecho”, “Que te cierren ese canal” y “Daño colateral. Nadie”, reflejando el nivel de indignación que generó el caso entre los seguidores del streaming.

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La captura de los comentarios rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, dejando en evidencia que la bronca de muchos usuarios no quedó limitada únicamente a Florencia Peña o a la producción de El Show del Verano, el programa que conduce junto a Marley quién justo por estas semanas no forma parte del envío por encontrarse cubriendo el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Aunque el conductor manifestó públicamente su enojo por lo ocurrido y aseguró que su desacuerdo con la difusión de la fake news era total, gran parte de los usuarios consideró que, como fundador y cara visible de Luzu TV, también debía asumir responsabilidades por el error cometido. Mientras tanto, el escándalo continúa creciendo en redes sociales, donde miles de personas siguen cuestionando los controles internos del canal y la forma en que se manejó una información tan delicada vinculada a la familia de Lionel Messi.